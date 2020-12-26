有雙重人格…彰化女大生控男友性侵「她14歲人格」監視器曝光打臉

▲小美認為歐男很醜，是14歲的人格喜歡才交往。（圖／取自pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化一名歐姓男大生到女大生小美（化名）的租屋處讀書，兩人關上燈發生關係。沒想到，女友小美事後主張有人格分裂，驗傷提告歐男性侵她14歲的人格。彰化法院審理時，發現小美與歐男發生關係後仍手牽手回到學校用餐，與一般常情不符，因此判歐男無罪，全案可上訴。

小美報案時指控，歐男今年1月8日下午5時20分到她的租屋處一起讀書，兩人讀著便到床上休息，歐男不顧她的意願，將她的衣物脫掉並戴上保險套性侵，期間她多次拒絕並強調不要婚前性行為，卻被歐男捂嘴硬上得逞。

歐男到案後否認犯行，辯稱他和小美是在輕鬆愉悅的氛圍下合意性交，完全沒有違反對方的意願，且小美沒有說過不要或不行，若是真的反抗，他如何在戴上保險套時繼續壓制小美，且宿舍隔音不好，大聲呼救他人都會聽到。

此外，歐男說，過程10分鐘小美都可以求救，但她完全沒有反抗，兩人結束後還一起到校內的超商用餐，認為小美是擔心發生關係被父母責罵，才會指控性侵。

小美偵訊時證稱，她精神方面有障礙，具有雙重人格，另一個人格是14歲的女孩，「當時在床上不是我，那個人格喜歡他，可是我不喜歡他，他長得太醜，我很不理解，她為什麼會喜歡他，是因為甜言蜜語嗎？當他性侵她，他壓在她身上時，她有跟他說她不要，講了很多次，可是那個男的一直跟她說他以後會娶她」等。

▲法官發現小美跟歐男事後仍手牽手去吃飯，與一般常情不符。（示意圖／翻攝pixabay）



彰化地院勘驗校內1月8日晚間10時的監視監視器畫面，發現小美與歐男肩並肩、手牽手行走，男子左手一直摟女子後腰，女子右手也攬著男子的左手等，與一般遭違反意願為性交者之反應大相徑庭，因此小美證稱遭歐男「強制」性交的情節是否屬實，仍有疑慮。

此外，小美的閨蜜證稱，小美當下有打電話給她說發生關係，但語氣非常平靜，她忍不住衝去找小美，卻見到兩人走在一起「都發生這種事了，怎麼還會這樣手牽手」並叫小美跟她離開，但小美卻執意跟歐男去吃飯。

法官表示，本案尚難證明被告係違反告訴人意願而對之為性交行為，且檢方所舉的證據不足以使法官認為歐男確有「強制」性交犯行之確切心證，因此判歐男無罪，全案可上訴。

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