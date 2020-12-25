馬國女大生母痛哭「我只要我女兒！」檢求判死：兇手對死者無歉意

▲馬國女大生遭梁姓男子隨機擄人性侵勒斃案，檢方以強制性交殺人等３罪起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，10月28日獨自從學校返回租屋處時，遭梁育誌擄走，性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區，震驚台、馬兩國。橋頭地檢署25日偵結全案，依強制性交殺人等３罪起訴梁嫌，向法院求處死刑。對此，鍾姓女大生的母親也回應了！

▲▼女大生與母親感情要好。（圖／翻攝自臉書）

橋頭地檢署25日偵查終結，依法對兇嫌梁育誌提起公訴，檢方調查認為，兇嫌第一次對另名女大生下手性侵未遂，犯案後沒有反省，再找上鍾姓女大生性侵得逞，過程中更以繩結勒頭、毆打、無視鍾女哭喊求饒，且梁嫌在偵查過程中未曾主動表示對鍾女或對其家屬的歉意或悔改之意，僅不斷詢問自己會被判刑多重？會不會被引渡到馬來西亞等關係自己權益的事，顯見梁嫌無悲憫同理心。

檢方再調查，梁嫌過去有債務問題因此曾有輕生念頭，想在輕生前做些以前不敢做的事，檢方認為，梁嫌不但不珍惜生命，還想在輕生前戕害無辜性命，經全盤考量後，起訴建請法院判處死刑。

▲鍾女母親聽聞梁嫌遭殺人罪起訴，表示：「我只要我女兒」。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，記者詢問鍾女母親，她哭著說：「我只要我女兒！」、「誰能把我女兒還給我？」言語中仍透露出對女兒的不捨與疼愛。