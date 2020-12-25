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社會 社會焦點 保障人權

變態男性侵擄殺女大生！父母逃家躲外地：我們對不起社會

▲長榮大學馬籍女大生遭梁姓男子隨機擄人性侵勒斃案，引起社會震驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲梁育誌性侵擄殺長榮女大生，父母離開家裡，躲在外地。（圖／記者林悅翻攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄28歲的梁育誌10月犯下擄殺馬國女大生案件，被依照強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體罪等罪嫌起訴，檢方求處死刑。梁育誌犯下泯滅人性的案件，父母也受到牽連，住處遭到蛋洗，有家不能回，還要躲到外面去，內心也十分羞愧，深感「對不起社會」。

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日晚間離開學校，行經台鐵「黑暗便道」返回宿舍，沒想到突然與親友失去聯繫，嚇得朋友趕緊上網尋人。

警方接獲消息，展開調查，逮回28歲的梁育誌，梁嫌也坦承犯案，性侵殺害女大生，再載到阿蓮區大崗山棄屍。檢警經過調查，梁嫌犯案以後，還盜用鍾女的手機，支付800元的油錢，訊後依照強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體罪等罪將梁嫌起訴。鍾母得知梁男被起訴，依然感到相當痛心，只希望女兒能回來，走不出喪女之痛。

▼長榮的馬來西亞籍女大生遭擄殺，母親相當痛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢方調查，梁男曾因債務問題，動了輕生的念頭，還想在死前做出「以前不敢做的事情」，不但不珍惜生命，還在輕生前戕害無辜性命，建議法院判處死刑。

梁嫌犯下震驚社會的殺人案，還連累了父母，住家因此遭到蛋洗，父母覺得沒有臉面對社會，機車行也沒有生意，只能跑到外地去躲避、找工作，處境也相當悽慘。

當地里長指出，梁嫌的父母是做工的人，生活相當辛苦，父親還是傳教士，一家人相當和善，事件發生後，被迫無法返家，希望外界不要再逼迫。

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