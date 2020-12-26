情慾健身房4／女教練收入行情秒看懂　大叔上酒店點檯驚：又是她

▲部分女教練懂得利用天生優勢吸引客人，再配合指導時，有意無意的肢體接觸，業績往往相當亮眼。（圖，W教練提供／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／綜合報導

「健身房與酒店，只是地點不同，但都充斥著複雜的男女關係」，曾在健身房服務多年的W教練指出，鮮肉教練靠曖昧吸引地方媽媽，女教練自然也懂得利用天生的武器，同時，也有不少多金大叔來健身房獵豔，他就曾看過部分女教練只靠聊天，業績就能輕鬆頂天，甚至接受包養、晚上酒店兼差，在圈子待久了，一個女教練收入多少「一眼就能看出」。

W教練表示，許多女教練擅長網美式經營，無論感情狀況如何，對外一定宣稱「單身」，在IG上也懂得區分權限，讓「粉絲」客人們，只能看到美美的生活照，或甚至一些養眼照，姿勢配合拍照的角度，誇張點的再穿上比基尼，說是寫真集也不為過，至於男友的部分，則偶爾PO個限時動態，或乾脆不給看。

▲有些女教練擅長「網美式」經營，在粉絲客人心中營造形象，感情狀態當然都是「單身」。（示意圖／翻攝臉書「報廢公社」）

W教練指出，能整天泡在健身房的，除健身魔人外，就屬有錢、有閒的人，他當時在科學園區附近上班，不少高階主管、小老闆背景的客人，來健身房打發時間之餘，對女教練的企圖心也毫不掩飾，不僅買課出手大方、甚至直接包養，他還聽過有客人開職缺，要女教練去當「特助」，「特助的待遇相當優渥，但具體工作內容，只有接電話、記錄等簡單事務，可能還得做其他『服務』，才領得起這份高薪」。

W教練分析，依他當時工作的狀況，男教練月收14、5萬已算頂天，且要達到這樣的水準，幾乎沒有生活品質，「我當時月休1天，課消化不完還越來越多」，而女教練考量體力，月收11、2萬就已相當拼命，不少多金大叔看上這點，搭訕時總有意無意虧一下「收入少」，藉此吸引女教練上鉤。

「女教練只靠聊天，業績就能飛天」，W教練回憶，他當時業績極優，與幾名同事常在前幾名競爭，有天某位坐櫃台的女大生，被多金大叔問「怎麼不當教練」，便找老闆商量，但她擔心自己「甚麼都不會」，要拿甚麼教人，不料老闆積極鼓吹，要她邊做邊學，給她看了幾集Youtube影片後便推上線，「她才做2個月，業績就幹掉我們了，教課時，帶客人做些簡單的伸展後，便進入愉快的聊天時間」。

▲W教練指出，「健身房跟酒店，只是地點不同，但同樣充斥著複雜的男女關係」。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

「去看看各大熱門健身房，業績冠軍幾乎都是女生」，W教練認為，目前健身產業入行門檻極低，認真想訓練的人也不多，在這樣「鐘點情人」的市況下，只要能取悅客人，就有了當健身教練的能力，「健身房比起酒店，女孩子形象健康、消費也相對便宜，成了多金大叔的獵豔場」、「最誇張的是，有次某客人白天上完女教練的課，晚上到酒店點檯又點到她」。

「女孩子想當教練，絕對不能胖」，W教練認為，依台灣人喜好及目前的健身觀念，女孩子只要瘦就算「身材好」，他也分享「秒看懂女教練收入」的法則，「瘦+臉普，月收約6萬；瘦+臉正，月收約8萬；瘦+臉正，如果胸前又偉大，那不得了，絕對破10萬」，整個健身產業宛如人肉市場，在論斤秤兩後，教練們也有了相應的價值。

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