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情慾健身房5／教練拚業績「腿打開」　職業選手3關鍵點出台灣困境

記者陳雕文／台北報導

近年台灣健身風氣盛行，越來越多人投入教練的領域，但某些教練考取證照後卻變成業務，除了為銷售業績陪睡，專業度也不夠。IFBB職業選手「超級熱狗王」提到，有些教練要民眾尊重專業，但他們學習的過程也是東偷一點西偷一點，傳遞給客人的資訊甚至是錯的；並點出台灣健身界的困境。

▲▼超級熱狗王-林敬傑。（圖／超級熱狗王授權提供）

▲超級熱狗王-林敬傑。（圖／超級熱狗王授權提供）

●知識水準的落差

熱狗王表示，台灣近年的健身風氣跟相關知識是有成長的，但跟國外比還是有落差，我曾在韓國考察，發現台灣的成長仍算緩慢。撇開高階的運動員，光就一般去健身房的運動的民眾來看，他們對健身的飲食等知識水準普遍較高，台灣比較像是還在小學生的狀態，慢慢成長中。

熱狗王說，另一方面，在南韓的知識傳遞速度很快，簡單來說，就是民眾很願意花錢「買專業」，厲害的教練、選手也很願意把自己的專業賣給需要的人，大家都很想變強，渴望得到相關的專業知識。

▲▼瘦皮猴。（圖／超級熱狗王授權提供）

▲▼超級熱狗王花了5年時間，支出大筆金錢吸收專業知識，並鍛鍊出完美身材。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼健身房。（圖／記者陳雕文攝）

但在台灣就有所不同，會想跟教練殺價、會嫌貴，會希望以最少的錢挖到（甚至是偷到）最多的知識，想進步又想省錢，對於辛苦花錢花時間才學到專業的教練、選手來說，是很不尊重的。所以厲害的人遇到貪小便宜的求學者，當然只願意透露一點點皮毛中的皮毛，那麼訊息傳遞的速度、深度、廣度就會不夠。

●錯誤的知識與心態

全國健美錦標賽冠軍Liz表示，C級教練證照頗好考，所以很多人擁有，且不需要特殊的學經歷，只要上課到一定時數，筆試過了就可以出來教課，某些教練就靠這一份證書，在經驗、專業度不夠的狀況下開始面對客人，其實能給的知識並不多。

▲▼健身房。（圖／記者陳雕文攝）

▲全國健美錦標賽冠軍Liz表示，只要上課到一定時數，筆試過了就可以出來教課。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼Liz。（圖／Liz授權提供）

▲Liz原本以為要有非常專業的知識才有資格考證照，殊不知初級的證照極度好考，誰都可以。（圖／Liz授權提供）

熱狗王說，也因為專業度不夠，所以有些教練會努力求知求進步，但有些人則是以「諮詢的方式」找其他厲害的教練或選手東問西問，這邊偷一點、那邊偷一點，得到的資訊都是片面的，再靠自己去融合，其實容易產生誤解，那再傳遞下去的知識可能就是錯的。

超過15年教學資歷的專業教練小烈補充說，很多人來上課也不是為了訓練，是為了解悶，找人聊天、抱怨，或者是來找追求對象的。也因為這樣，才拿一張初級證照的不專業教練，只要出張嘴，跟客人培養感情、發生關係並洗腦賣課，進而賺到錢。簡單來講，台灣健身界目前的問題就是，「教練業務化＋偷竊式學習＋民眾進健身房卻不是為了健身」

●如果你／妳想當健美選手

健身的盛行，除了帶動民眾考照成為教練的風氣，加上國外知識的引進，讓更多民眾得以透過科學化的訓練，雖然考照成為教練很容易，但如果是要變成健體、健美選手，難度則高了非常非常多。

熱狗王分享，在國外取得職業卡的選手，普遍受到各界的重視，生活會過得很好，月薪輕輕鬆鬆超過20萬，只要專心把選手的角色扮演好即可。但我拿到了職業卡，月薪仍是浮動的，除了當選手，還需要有多重身分，像是Youtuber、健身教練的額外收入，我很感激，有幸得到廠商贊助。但如果今天沒有外界的資源，又沒有其他兼職的收入，在台灣要當選手，生存不易。

▲▼超級熱狗王分享。（圖／記者陳雕文攝）

▲超級熱狗王分享過去的辛苦生活。（圖／記者陳雕文攝）

熱狗王解釋，現在健美比賽不會有獎金，拚的是一種榮譽，但為了得到榮譽，生活會非常辛苦，備賽期間的補給品、生活開銷全部都是錢，回顧過去的日子，幾乎可以用「窮困潦倒」形容！白天要賣課，但因為口拙所以能教的課也不多，月薪在22K左右，到了深夜12點下班再開始訓練，這就是我前幾年的生活。

熱狗王說，很慶幸遇到現在的老婆，有她相挺與資助；在多次比賽中得名後，得到廠商的青睞與贊助，讓我現在比較不用依賴教練的身分，不必拖著訓練後的疲憊身軀賣課、上課，但不是每個選手都很幸運，努力能被看見的。

健美冠軍Liz有感而發說，如果是女選手的話，除了上場比賽的心理壓力，還有生理的變化，就我來說，先前備賽到完賽，月經隔了2個多月才來，我當時嚇一跳，找其他教練打聽，才知道有的選手等了快一年，有人甚至再也沒有月經，所以之後若要生孩子，要承擔的風險、難度更高！

▲▼Liz。（圖／Liz授權提供）

▲Liz表示，女生要當選手，未來若想受孕，風險跟難度相對高。（圖／Liz授權提供）

同為IFBB職業選手馬克斯表示，儘管台灣的環境對運動員是不利的，但還是要努力訓練、對抗逆境，透過每次比賽的得名增加曝光、知名度，鼓勵更多人願意投入這項運動，人多產生市場，才會有廠商願意投資、贊助，也幫越來越多厲害的選手竄起，國外就是這樣，像雪球越滾越大。所以說，整體運動產業鏈是環環相扣的，各方相輔相成，共同努力才推動整體產業的發展。

▼ IFBB ELITE PRO的超猛壯漢馬克斯表示，整體運動產業鏈是環環相扣的，各方相輔相成，共同努力才推動整體產業的發展。（圖／記者陳雕文攝）

▼IFBB職業選手馬克斯。（圖／記者陳雕文攝）

▼超級熱狗王（圖左）與馬克斯合影，兩人的超巨身材，走到哪都會是目光焦點。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼健身房。（圖／記者陳雕文攝）

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