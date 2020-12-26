情慾健身房3／地方媽媽嫌夫軟！激戰鮮肉教練　科技尪抓狂拿菜刀衝

▲健身房內複雜的男女關係、過激的肢體互動，在網路上流傳許久，健身房也成為情慾種子的溫床。（圖，W教練提供／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／綜合報導

「人也是動物的一種，就算受教育、被規矩束縛，但本質是不變的」，曾在健身房服務多年、目前在外開工作室的W教練，受訪的第一句話，就總結了健身產業複雜的男女關係，他曾目睹同事周旋多位地方媽媽，彼此間對話露骨到不行，甚至現場上演激情接觸，教練或許可藉此在一時拉高業績，但「腳踏多條船」的結果，衍生出不少消費糾紛，甚至還有教練跟人妻回家激戰，弄到人家丈夫拿菜刀殺進健身房。

W教練表示，在健身房這種充滿汗水、賀爾蒙、費洛蒙的地方，男女近距離接觸下，擦槍走火在所難免，尤其他在健身房服務時，公司拉客第一守則就是「異性相吸」，男客人來必推正妹接洽，女客人則由猛男服務。

「有時候，我們就像鐘點情人」，W教練指出，健身產業入行門檻不高，人員參差不齊外，消費者也不太能辨別專業，選擇教練時，考量的往往不是實力如何，而是個人喜好，一些客人可能今天要上3小時課，但往往練了1小時就開始尬聊，甚至還約出去喝咖啡，教練最大的功能，不是訓練指導，而是「陪伴」。

▲許多人找教練，並不認真精進訓練，真正的需求是「陪伴」，健身教練也成了另類的鐘點情人。（圖，W教練提供／記者羅志華翻攝）

「練得要死無人問，嘴上懂撩業績旺」，一些教練也懂得迎合市場，開始有意無意跟客人玩起曖昧遊戲，W教練曾聽地方媽媽向同事訴苦，抱怨與先生感情疏遠，甚至還嫌丈夫「軟」，露骨的內容讓他根本不敢聽下去。

「有時候手指比一比，就能清楚指導動作，但總有教練整個貼上去」，除了鹹濕的聊天內容外，健身房裡最要命的，就是可以很「自然地」肢體接觸，地方媽媽們既能保有矜持，又可享受與鮮肉教練親密互動，W教練就曾看過，同事替學員按摩（包含放鬆、伸展）時，女客人因筋肉痠痛呻吟，教練還加碼挑逗，「我讓妳抽筋了嗎？」，讓一旁目擊者身體都熱了起來。

「以前還在業界時，健身房還沒有按摩服務，就已相當刺激，目前部分健身房甚至有專屬按摩包廂，現況更讓我無法想像」，W教練指出，教練在器材區指導學員時，通常還會守點規矩，一旦到了人煙稀少的角落，往往開始摸摸揉揉，甚至上演「情侶健身動作」，「你想，能撐住女生的部位，要嘛手，不然就腰，有些動作還是面對面」。

與學員遊走曖昧地帶的教練，在尬聊、陪伴的過程中，彼此心裡早已埋下情慾的種子，隨著各種有意無意的肢體接觸，更進一步萌芽茁壯，部分人士在健身房內打完「前哨戰」，索性外約來場巔峰對決，W教練回憶，他就曾有個同事，與女學員走得近，礙於同事情誼，他也只能裝沒事，但仍勸對方要保持距離，不料之後卻上演了他從業期間，最狗血的一段經歷。

▲部分教練靠著與學員玩曖昧，一時業績飛天，但雙方翻臉後，往往產生許多消費糾紛。（圖，W教練提供／記者羅志華翻攝）

「那時我的健身房在科技園區附近，有些地方媽媽，老公會賺錢不用出去工作，日子無聊就來健身房打發時間」，W教練表示，以前上班時某日，突然見一男持菜刀闖進健身房，咆哮著要找某某教練，一夥人嚇傻連忙報警。

了解後才知道，這位苦主在科技業上班，怕太太在家無聊，好意讓她到健身房運動，不料妻子漸漸變得對他愛理不理，他正納悶時，某天回家覺得「怪怪的」，總覺得有別人進過家裡，便偷裝針孔想一探究竟，查看影像時，竟發現妻子帶教練回家激戰，才讓他氣得要找對方輸贏，事後雙方談了1年多才和解。

W教練感嘆，玩曖昧的教練，業績雖可在一時飛天，卻也產生不少消費糾紛，他就曾看過女學員剛上完課，看教練又對下個女學員甜言蜜語，在一旁惡狠狠地盯著，就像看到男友出軌一樣，讓場面相當緊張，也有地方媽媽買了幾十萬的課，卻因對教練吃醋要求退費，「但我當時的老闆不管這些，反正教練業績有做出來就好，我後來實在受不了這種風氣，便出來自己創業」。

W教練呼籲，若擔心伴侶上健身房後，會陷入這種複雜的處境，最好能陪同一起運動，若要找教練指導，也要先在網上做功課、或是透過朋友介紹，「我也不敢讓太太自己上健身房，上次我才一個不注意，就有個教練纏上她」。

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