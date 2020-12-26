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情慾健身房2／來買課嘛～女教練「柔情1hr」　會員「舒壓大解放」

▲▼健身房。（圖／記者陳雕文攝）

▲超過15年教學資歷的專業教練小烈（化名）表示，某些健身房的經營模式，逼得教練變成了賣課的「業務」。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／台北報導

台灣健身風氣逐漸盛行，大大小小的健身房也是一間一間地開，有些重視「業績」的健身房，逼教練們必須使出渾身解數以獲得客人的青睞，卻導致教學品質被忽視，某些教練往往只專注在「如何把課賣出去」，還產生「鮑鮑、肛肛換業績」等極端的銷售行為，甚至有菜鳥教練透過按摩課程滿足會員客戶的性慾！

●營利模式逼教練「培養出其他專業」

超過15年教學資歷的專業教練小烈（化名）解釋，健身房的經營分為3種類型：1.重視業績（賣多少課），而課程執行（教練指導）費用較低的、2.沒有業績抽成，而課程執行費較高的、3.公司給底薪，再加上業績抽成還有課程執行費的。因此，若健身房看重業績數字，那教練就得拼命「賣課程」，往往也忽視了教學品質。

小烈補充說，某些健身房把業績當作教練的唯一價值，「是否真的專業」變得不重要了，反而花更多時間鑽研銷售技巧，進而產生極端、不正派的銷售行為，早期最常見的話術是「整合信貸」。首先，教練講得天花亂墜讓客人購買課程，直到其信用卡都刷爆了，教練再進行洗腦，誘使客人增額貸款並持續買課，不斷噴錢直到榨乾為止。

▲▼健身房。（圖／記者陳雕文攝）

▲健身房設備琳瑯滿目，因此是初學者會需要教練的協助，但健身房的經營方針跟考照難度，會導致教練的專業程度參差不齊，甚至「為了賣課跟客人發生性關係」的現象。（圖／記者陳雕文攝）

小烈說，至於現在，有一些剛考上C級或是根本沒有證照（由公司內部培訓中）的菜鳥教練，自身所學太淺的他／她沒辦法看出客人的實際需求，或者哪些動作、訓練菜單需要調整，根本無法解決問題，但為了業績，只好先想辦法讓客人買課。

小烈說，所以有些教練就會展現柔情的一面，請求客人先買個「按摩課」，就是一個小時都在按摩、伸展、放鬆與聊天，這樣就能收取約1500元的費用，有些教練還加碼按摩「某部位」的筋，真的是「徹底放鬆」。

▲▼健身房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼為了業績，某些身材姣好的教練，不分男女都成了滿足客人性需求的工具。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼健身房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

小烈還提到，如果不像健身網紅一樣有名氣，也沒有出色的外型，為了生存，其實男女教練都有人出賣身體，到健身房附近開個房間，原本賣不出去的課程都賣出去了，如果是外型出眾的教練，就比較容易會有濫桃花的問題，鮮肉型男就會被婆婆媽媽纏住、可愛或漂亮的教練則被叔叔伯伯追求。

●成為「健身教練」的門檻太低

小烈感嘆說，以前認為要擔任健身教練，得準備很多東西、具備非常多的能力與證照，甚至要體育相關科系才有資格教人，結果，只要上課到基本時數，筆試過了（幾乎穩過）考取C級證照，就可以擔任私人教練，也因為證照好考，導致教練的專業度備受質疑，程度參差不齊。

小烈說明，你今天可能是個油嘴滑舌的業務，但你突然想運動了，就考了張證照後開始教學、賣課，把證照視為生財工具，僅在乎能賺多少錢，也造就偏差行為的出現，一心想著如何持續賣出課程，不講究本身的專業度，為了讓客人掏錢，因此選擇透過滿足生理需求的方式達到業績目標。

小烈補充解釋，有不同協會時不時開放名額，而且幾乎是保證班，你就去上兩天課，吃吃便當等考試，真的運氣不好沒考到，協會也會讓你補考，或是考前洩題；撇開證照專業度以及營利模式，不管哪種健身房都會有八卦，但其實重點還是看教練、客人本身的心態，如果今天教練真的把教學當作主要目的，客人上課不是覬覦教練的肉體，其實就不會亂來。

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