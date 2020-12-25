余天被爆忙玩「手遊麻將」畫面曝光　羅友志批：「爛」豬立委

▲羅友志踢爆余天在表決萊豬進口9項行政命令時玩手遊麻將。（圖／翻攝自YouTube／羅友志）

記者蘇晏男／台北報導

立法院昨日表決通過萊豬、30月齡以上美牛進口9項行政命令及《食管法》、《學校衛生法》修正草案，但媒體人羅友志25日開直播踢爆民進黨立委余天當天開會時玩手遊麻將，並在事後於臉書直批余天拿納稅人的錢在國會打麻將，更無知、更可惡，叫「懶」、「爛」豬立委。

羅友志24日上傳一則影片，內容顯示余天在國會議場玩手遊麻將及其他遊戲。當背景聲音則傳來立法院長游錫堃說「民眾黨團要求記名表決，時間一分鐘，現在開始」時，只見余天忙著手遊畫面，花一兩秒時間微抬視線，並伸出右手按鈴投票，接著很快地又把目光放回手機螢幕。

對此，羅友志斥責，「上頭照本宣科、他只顧自己有沒有胡牌，一旁的劉建國好歹順著資料、看到他不想要支持的法條，還會棄權跳過。民主時代發展到這樣還有這種投票部隊」。

隔天，羅友志再於臉書狠批余天，「人家好歹敢拚，被叫『萊』豬立委，也甘願，這種尸位素餐，拿納稅人的錢在國會打麻將，更無知、更可惡！你叫『懶』、『爛』豬立委」。

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