盤查Uber乘客未戴口罩遭錄影蒐證　基隆警暴怒「執行公務你不能拍」

▲基隆員警盤查Uber 乘客不配戴口罩時遭錄影暴怒。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳豐德、郭世賢／基隆報導

「警察執勤公務你不能拍啦！」基隆一名男子21日晚間7時許搭乘Uber ，卻不願戴口罩與司機發生衝突，警方獲報到場時楊男也不願配合盤查，還拿起手機反拍攝蒐證，員警氣得逼近怒吼，並疑似將手機拍落在地，謊稱在執勤過程不可對警方錄影，引起楊男不滿將衝突影片上傳臉書社團「爆料公社」，對此警方致歉表示將加強員警教育。

楊男PO出衝突影片，並簡短寫上「百福所員警暴走，老百姓怕怕」等字眼，影片中只看得出楊男在盤查過程中不斷倒退，此時一名男性員警指著他大吼「不要再拍了，警察執行公務你不能拍，做什麼東西啦？」並一把將手機拍落，在楊男詢問下又吼道「做什麼東西啦？撿起來嘛！」看不出事件始末。

據了解，當時基隆第三分局百福派出接獲一名Uber司機報案，指稱車上的3名乘客中有人不願意配戴口罩，員警到場查證雙方資料時，楊姓乘客不願意配合盤查，還持手機拍攝，讓處理的員警瞬間暴怒。

對此，警方表示，經檢視密錄器後發現，是楊男手機自行滑落，而非員警用手將手機拍下，且民眾如非針對員警特徵拍攝及不影響公務下，民眾可當場攝錄影；遭控的該名員警從警約4年，平時工作態度認真，後續將詳加調查處置，EQ控管不佳及回應民衆不正確等部分，將加強教育所屬員警執勤技巧及服勤態度。

▼基隆第三分局百福派出所。（圖／記者郭世賢翻攝）