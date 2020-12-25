防疫也要很可愛！最新「口罩懶人包」出爐　三麗鷗、寶可夢萌翻天

▲三麗鷗口罩超可愛！（圖／業者提供）
記者曾筠淇／綜合報導
台灣連續253天無本土COVID-19病例紀錄破功，不少人都繃緊神經、出現焦慮情緒，為了防止疫情擴散，務必持續戴上口罩，保護自己也保護他人。《ETtoday新聞雲》記者整理出懶人包，讓您不必擔心該去哪裡買口罩。
一、7-ELEVEn（「OPEN POINT」APP）
1.會員預購三麗鷗系列_Mix Party成人醫療口罩（聚泰）
(1)片數：一盒25片
(2)販售時間：12月24日至25日
(3)定價：OPEN POINT會員點數1點+289元
(4)領取方式：首頁>兌換券
▲7-11開賣三麗鷗口罩。（圖／業者提供）
二、全家
1.寶可夢醫療口罩
(1)款式：皮卡丘、2種卡比獸、耿鬼（共4款，不可挑款）
(2)片數：一盒20片
(3)盒數：限量1萬5000盒（限店開賣，依各店庫存為主）
(4)販售時間：12月28日
(5)定價：369元
▲▼全家開賣寶可夢醫療口罩。（圖／業者提供）
2.KAKAO FRIENDS醫療口罩
(1)款式：萊恩、桃子、黑白綜合各1種（共4款，不可挑款）
(2)片數：一盒20片
(3)盒數：限量1萬5000盒（限店開賣，依各店庫存為主）
(4)販售時間：12月28日
(5)定價：369元
▲▼全家開賣KAKAO FRIENDS醫療口罩。（圖／業者提供）
三、OK mart
1.健好三層防護成人口罩聖誕款
(1)片數：一包10入
(2)販售時間：12月24日起
(3)會員價：99元
▲OK mart開賣聖誕節口罩。（圖／業者提供）
四、萊爾富（「萊購物」APP）
1.萊潔炫彩口罩楓葉紅
(1)片數：一盒50片
(2)盒數：600盒
(3)販售時間：12月25日早上10點起
(4)定價：399元
▲楓葉紅口罩。（圖／記者陳涵茵攝）
五、家樂福
1.清新宣言醫用平面成人口罩
(1)款式：小雛菊、櫻花粉
(2)片數：一盒30片
(3)盒數：小雛菊款3300盒、櫻花粉款2600盒
(4)販售時間：12月24日起
(5)定價：299元
▲▼家樂福開賣小雛菊、櫻花、國旗口罩。（圖／業者提供）
2.匠心立體口罩國旗款
(1)片數：一包5入
(2)包數：6500包
(3)販售時間：12月24日起
(4)定價：88元
(5)備註：北投、重慶、花蓮、中平、北大、林口、土城、北港、虎尾、埔里、大墩、澄清、中華、新營、仁德、金門、台東、新仁、成功店未販售
六、全聯
1.康乃馨醫療口罩-黑色閃電
(1)片數：一盒20片
(2)販售時間：12月25日起
(3)定價：190元（卡友購買一盒加贈120福利點）
▲全聯全火鍋「請支援收銀」新款口罩亮相。（圖／業者提供）
六、佑全保健藥妝大安敦南店
1.萊潔醫療防護口罩
(1)款式：迷彩粉紅、迷彩黑
(2)片數：一盒50片
(3)盒數：各80盒
(4)販售時間：12月25日早上11點起
(5)定價：399元
▲萊潔迷彩口罩。（圖／翻攝自Facebook／R&R萊禮生醫）
七、東森購物網（電商）
1.摩戴舒平面成人雙鋼印口罩
(1)片數：一盒50片
(2)販售時間：12月22日至1月31日
(3)定價：兩盒500元（免運費）
▲摩戴舒醫用口罩。（圖／東森購物提供）
2.久富餘雙鋼印成人醫用口罩
(1)款式：聖誕限定、冰晶雪花、、新年跨年煙火、金牛送財等
(2)片數：一盒50片
(3)販售時間：12月22日至1月31日
(4)定價：399元
▼東森購物網開賣多款應景限定款口罩。（圖／翻攝自東森購物網）
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