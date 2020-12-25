台南男沒戴口罩被拒繳費！竟嗆「有15分鐘寬限期」 店員超無奈

▲台南一名男子沒戴口罩被拒繳費後，竟跟店員嗆說「有15分鐘寬限期」。（圖／翻攝神腦國際 - 台南崇德特約門市臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

本土案例傳出代表防疫出現破口，全台繃緊神經持續配戴口罩，此舉除了自保之外，也為了不要讓疫情擴散。台南一名民眾日前到電信門市繳費，沒戴口罩被拒絕辦理後竟大嗆「進入八大場所的規定衛生局說有15分鐘的寬限期」，讓不少網友看完氣壞。對此，衛生局表示，他們沒有接獲男子的詢問電話，且防疫法規沒有所謂的寬限時間。

該名男子表示，他22日晚上7點到門市繳費，因臉部受傷未配戴口罩而被店員阻攔，「堅持要我戴口罩才能完成繳費」，但他認為繳費時間只要短短2分鐘，「雖台南市政府有規定八大行業進入需戴口罩，同時條文也有15分鐘寬限期，繳費不用2分鐘。何須刁難我。」

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▲男子的言論讓不少網友看傻。（圖／翻攝神腦國際 - 台南崇德特約門市臉書）



男子認為，他的手機、續約都是在這間門市辦理，且到別的門市繳費也不用配戴口罩，認為店員刻意刁難，「店員於是報警，我就等警察來。我尚無違反市府法規。為何拿雞毛當令箭，藉故刁難老客戶？我相當生氣。請貴公司給我一個公道。是不需要這個客人嗎？」

男子還將經歷PO在電信粉專上投訴，讓不少網友看完氣炸，「用你亂吠的力氣來戴口罩很難嗎？」、「謝謝店員李念築做了最好的示範。防疫人人有責。別因一時方便，造成他人陷入健康危機」、「對，不需要你這個客人」、「耗子尾汁」、「病毒傳播只需要幾秒而已，帶口罩很難嗎？」「看你被罵我整個人都神清氣爽了起來」。

據悉，男子的寬限15分鐘疑似指台南市長黃偉哲8月23日到崇學國小頒獎時脫下口罩，表示15分鐘室內沒關係一事，但黃偉哲事後要求衛生局開自己罰單，除了展現防疫決心之外，也避免有人趁機鑽漏洞。

▲沒有所謂15分鐘寬限期，進出八大公共場合都要配戴口罩。（圖／記者周宸亘攝）



據《三立新聞》報導，店員表示當天的確有一名臉部包紮紗布的60多歲男子，堅持不戴口罩請出，且他跑到其他店沒戴口罩繳費成功後又回到店內嗆聲，還作勢要砸椅子。衛生局表示，防疫規定出入八大公共場所就是要配戴口罩，沒有所謂15分鐘的寬限期。

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