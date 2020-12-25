　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美試射M1299「超級槍」！一砲擊中70公里外目標　射程瞬間提高3倍

▲▼ERCA M1299。（圖／翻攝自推特／@REjercitos）

▲美國陸軍最近成功讓M1299射出70公里的射程。（圖／翻攝自推特／@REjercitos）

記者葉睿涵／綜合報導

美國陸軍最近完成了新一代長程自走砲M1299的研發，並於12月19日在亞利桑那州尤馬試驗場（Army Yuma Proving Ground）內進行測試。在本次的試驗中，裝上了「超級槍」（supergun）的M1299，成功擊中距離火砲70公里外的目標，將美軍現在的射程提升了3倍之多。

據《美國國防新聞週刊》報導， M1299在本次的測試中採用的是M109A7聖騎士自行榴彈的砲底盤，並使用了58口徑的砲管來取代上一代的39口徑，還結合雷神公司（Raytheon）所製造的「神劍」彈藥（Excalibur）和XM1113推進劑，讓美軍的火砲射擊範圍得以被提高。

陸軍在測試中總共試射了3次，前面2次分別因砲彈在飛行過程中受到高空大風偏移，和硬體故障的原因，宣告失敗。不過，在第3次的試射中，M1299成功地擊中了距離火砲70公里外的目標。

▲▼ERCA M1299。（圖／翻攝自推特／@jpg2t785）

▲美軍在本次測試中試射了3次才成功。（圖／翻攝自推特／@jpg2t785）

ERCA計畫主要負責人拉菲帝（John Rafferty）告訴記者，他不認為美國的對手們能擁有類似的實力，而陸軍作戰砲兵系統高層吉布斯（Tony Gibbs）則表示，他們舉行這一次的試射，目的並不在於向世界展示實力，「這只是我們在學習過程中的一個里程碑，我們正在努力地重新確立美國在火砲方面的霸權地位。」

過去，美國射程極短的傳統火砲一直是陸軍的弱點，因此國防部特別展開ERCA計畫，要讓火砲在遠程精確射擊，以增強陸軍的「士兵支援火力」，並期許ERCA未來能追進，甚至超越俄羅斯和中國等國的火砲優勢。

►美軍試射新型自走砲　天降「神劍」貫爆65公里外的廂型車
►美軍新型自走砲XM1299照片曝光　9公尺超長砲管

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 
ET快訊
首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」
握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！　網誤會12年
余天萊豬表決一度投錯票　被抓包忙玩手遊麻將
范瑋琪道歉文「8分鐘重新編輯3次」！　又提敏感字眼尷尬秒刪除
全劇組都表兄弟！女星「每間脫光睡」　呻吟隔壁全聽到
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美試射M1299「超級槍」！一砲擊中70公里外目標　射程瞬間提高3倍

陸軍新編「5基幹旅」　番號曝光！國防部證實2大原因：消化新兵

多維TW／台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

俄羅斯傳成功研發「隱形轟炸機」發動機　2021年初進行測試

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

美試射M1299「超級槍」！一砲擊中70公里外目標　射程瞬間提高3倍

陸軍新編「5基幹旅」　番號曝光！國防部證實2大原因：消化新兵

多維TW／台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

俄羅斯傳成功研發「隱形轟炸機」發動機　2021年初進行測試

恭喜！陳零九、邱鋒澤「九澤CP」明年確定開唱　時間地點曝光

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

差幾秒就碾碎！垃圾場員工拆塑膠袋抱出黑貓　獸醫：有人養過

高雄「超薄紙片屋」佇立10年↑　他傻：能住人？網見3層樓賺歪了

首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」

南韓新冠疫情告急刷新高！單日「暴增1241例」　看守所淪病毒煉獄

乾癟、不對稱都能救的「矯正唇型」教學　搭配奶茶色口紅畫出嘟嘟嘴

再傳耶誕趴取消！陽明山「爛醉仙境」3天活動延期　可全額退費

「社會住宅租金會重新算一遍」　柯文哲：我的態度是絕不債留子孫

新冠疫苗研發傳「進度落後」　國光生技駁斥：明年1月進臨床二期

軍武熱門新聞

陸軍新增5個甲種旅　番號曝光！

台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

美試射超級槍　一砲擊中70公里外目標

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

俄羅斯傳成功研發「隱形轟炸機」發動機

台海變內海？　張競：台灣海峽法理地位明確

解放軍：美驅逐艦闖南沙　被警告驅離

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

南海衛星照曝光！　解放軍全程跟監「麥肯號」

039A元級潛艦生活環境曝光　潛航也會暈船

俄「先鋒」高超音速洲際飛彈　5次試射成功

美軍神劍導引炮彈貫爆65公里外廂型車

「如解放軍奪東沙群島」台灣壓力大

美軍9公尺砲管新型自走砲XM1299照片曝光

更多熱門

相關新聞

警野戰忘關麥　18禁音檔曝

警野戰忘關麥　18禁音檔曝

驚悚大師希區考克執導的經典恐怖電影《驚魂記》，片場位於好萊塢環球影城內的貝茲汽車旅館（Bates Motel）。當地一名副警長卻開著巡邏車在旅館附近與一名女子發生性行為，對講機的麥克風卻忘記關，讓警方內部一名女性調度員被迫用耳朵參與了兩人親密過程，而這段音檔也在網路上曝光。

彭博爆：蓬佩奧隔離是因妻子染疫！

彭博爆：蓬佩奧隔離是因妻子染疫！

陸軍新增5個甲種旅　番號曝光！

陸軍新增5個甲種旅　番號曝光！

父子為了愛犬火爆槍戰　一起喪命

父子為了愛犬火爆槍戰　一起喪命

立院通過美牛行政命令　30月齡以上明年開放

立院通過美牛行政命令　30月齡以上明年開放

關鍵字：

美國北美要聞軍武國際軍武M1299ERCA超級槍

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面