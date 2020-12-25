美試射M1299「超級槍」！一砲擊中70公里外目標　射程瞬間提高3倍

▲美國陸軍最近成功讓M1299射出70公里的射程。（圖／翻攝自推特／@REjercitos）

記者葉睿涵／綜合報導

美國陸軍最近完成了新一代長程自走砲M1299的研發，並於12月19日在亞利桑那州尤馬試驗場（Army Yuma Proving Ground）內進行測試。在本次的試驗中，裝上了「超級槍」（supergun）的M1299，成功擊中距離火砲70公里外的目標，將美軍現在的射程提升了3倍之多。

據《美國國防新聞週刊》報導， M1299在本次的測試中採用的是M109A7聖騎士自行榴彈的砲底盤，並使用了58口徑的砲管來取代上一代的39口徑，還結合雷神公司（Raytheon）所製造的「神劍」彈藥（Excalibur）和XM1113推進劑，讓美軍的火砲射擊範圍得以被提高。

陸軍在測試中總共試射了3次，前面2次分別因砲彈在飛行過程中受到高空大風偏移，和硬體故障的原因，宣告失敗。不過，在第3次的試射中，M1299成功地擊中了距離火砲70公里外的目標。

▲美軍在本次測試中試射了3次才成功。（圖／翻攝自推特／@jpg2t785）

ERCA計畫主要負責人拉菲帝（John Rafferty）告訴記者，他不認為美國的對手們能擁有類似的實力，而陸軍作戰砲兵系統高層吉布斯（Tony Gibbs）則表示，他們舉行這一次的試射，目的並不在於向世界展示實力，「這只是我們在學習過程中的一個里程碑，我們正在努力地重新確立美國在火砲方面的霸權地位。」

過去，美國射程極短的傳統火砲一直是陸軍的弱點，因此國防部特別展開ERCA計畫，要讓火砲在遠程精確射擊，以增強陸軍的「士兵支援火力」，並期許ERCA未來能追進，甚至超越俄羅斯和中國等國的火砲優勢。

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