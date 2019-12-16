美軍新型自走砲XM1299照片曝光　9公尺超長砲管

XM1299 SPH pic.twitter.com/YszgAdozhQ — 笑脸男人 (@lfx160219) 2019年12月11日

▲XM1299為容納自動填裝系統，砲塔向後延伸不少。（圖／翻攝自twitter）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國陸軍新一代自走砲原型XM1299的照片近日流出，XM1299是由M107A5的底盤，加上XM907型155公釐58倍徑長管大砲的組合，大幅增加砲彈的射程。

根據《Defence Blog》報導，美軍在增程砲兵計畫（Extended Range Cannon Artillery,ERCA）與軍備研究局、工程科學技術辦公室共同研發XM1299，相較於過去的自走砲，它的砲管長度從39倍徑（砲管總長604.5公分）拉長成58倍徑（899公分），砲彈的射程更遠，從過去的38公里增長到70公里以上。

美軍渴望新一代自走砲的射程達到100公里，XM1113火箭增程砲彈採用彈底吹氣設計，彈底的固體燃料發射時會開始燃燒，產生氣體向後噴射，能使砲彈飛到40公里，比傳統的M549A1砲彈明顯增程30％。

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▼XM1299射速比M109A7提升2倍，每分鐘10發。（圖／翻攝自youtube）