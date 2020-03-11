美軍試射新型自走砲　天降「神劍」貫爆65公里外的廂型車





▲M109A7是由英國航太系統製造的新一代火炮系統。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者胡至欣／綜合報導

美軍6日在亞利桑那州尤馬試驗場試射新型自走炮M1299，成功將炮彈打到65公里外，其中M982「神劍」導引炮彈更準確貫爆目標廂型車，顯示美軍「增程火炮系統」（ERCA）計劃又向前跨進一大步！

根據 《Breaking Defense》報導，新型自走炮M1299，最明顯的特徵就是炮管從39倍改為58倍，長了49%，在射程、射速上都有大幅提升。這次實彈測試中，分別發射了M982「神劍」導引炮彈，以及火箭增程彈「XM1113」，兩者都成功飛行了65公里，是美軍現役型號「M109A7」的兩倍以上，其中「神劍」更精準擊中目標廂型車。

美國陸軍未來司令部「長程精確火力跨領域團隊」部門主管拉弗提准將（John Rafferty Jr.）表示，M1299第二階段正加速開發自動裝彈機，期望能把射速提高到每分鐘10發、每6秒發射一枚，預計今年12月在實驗室內進行測試，如果一切順利，將在2021年進行演示。

美軍已與「英國航太系統」（BAE Systems）簽訂合約，建置18台ERCA系統，將於2023年開始服役，可為旅級戰鬥部隊提升遠程攻擊能力，讓指揮官除了使用直升機和武裝無人機，還可以選擇不同的作戰方式。