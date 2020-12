彭博爆：蓬佩奧隔離是因「妻子染疫」！　國務院拒回應

▲蓬佩奧(Mike Pompeo)與妻子蘇珊(Susan Pompeo)。(圖/達志影像/美聯社)

記者王佩翊/編譯

美國國務卿蓬佩奧的妻子驚傳染疫!根據《彭博社》獨家報導,蓬佩奧的妻子蘇珊早前在核酸檢測中結果呈陽性,確定染疫,導致蓬佩奧本人必須進行居家隔離。事實上,蓬佩奧早在16日就透過國務院一名不具名的發言人表示,因曾與染疫人士接觸,因此自主隔離,當時相關單位都拒絕公布當事人的身分,如今卻傳出,該名染疫人士正是蓬佩奧的妻子。

根據《彭博社》引述消息人士報導,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)的妻子蘇珊(Susan Pompeo)本月確診新冠肺炎,隨後蓬佩奧便透過國務院發表聲明,稱因曾與染疫病患接觸,將進行自主隔離。但當時國務院以「保護當事人」為由,並未公開這名「染疫病患」的身分,只表示蓬佩奧的檢測結果呈陰性。

根據蓬佩奧的公開行程可以看到,他在開始自主隔離的前一天曾經參加一個接待外交官家屬的聚會,而這次的活動也被批評是違背了國務院內部的防疫政策。國務院要求旗下員工避免參加「與任務無關的活動」,並以線上聚會取代線下聚會。另外,《彭博社》也指出,國務院並沒有具體說明蓬佩奧將會隔離多久。

在該篇報導上線後,蓬佩奧罕見動怒並批評,「報導內容有明顯錯誤。」他說,他與蘇珊並沒有參加任何由白宮或是國務院主辦的節日派對。蓬佩奧在推特上寫道,「這不是新聞,甚至比八卦更糟糕,這篇報導很不道德,甚至是違法的。」

My wife and I did not attend any State Department nor White House holiday parties — your statement is patently FALSE.



This isn’t journalism and it’s worse than gossip — it’s unethical and potentially unlawful. Stay tuned. https://t.co/PKwPguHmqK