陸軍新編「5基幹旅」　番號曝光！國防部證實2大原因：消化新兵

▲國軍近期致力於加強後備戰力。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

為消化滯徵新兵、舒緩新訓部隊的壓力，國防部新編5個新訓基幹旅，預計明年1月1日開始於北部、南部各擴編一個步兵旅，最快在民國112年年底就能全數完成。

其實有關「後備第一類灘岸守備旅」，國防部早在10月就已經確定，將本來7個甲種旅，擴編5個甲種旅，並要在2024年前擴編至12旅。這次新編的5個新訓基幹旅，根據《聯合新聞網》報導，分別為陸軍101旅、109旅、117旅、249旅以及137旅，北部六軍團、南部八軍團已確定各編成一個步兵旅，分別為109步兵旅與117步兵旅，其他編制則為五步一砲；而國防部之所以會這麼做，一是為了消化滯徵新兵，二是要舒緩新訓部隊的壓力，並非外傳的「擴軍」。

根據「提升後備戰力」報告，國防部依整體防衛作戰需求，檢討後備戰力，將原本甲、乙、丙、丁種旅及各山地、站台連，依防衛作戰任務導向區分為第一類型負責「灘岸守備」、第二類型負責「縱深及城鎮守備」、第三類型負責「重要目標防護」等任務。

依照規劃，國防部原本有7個甲種旅，但因應新增敵情威脅，所以再調增5個甲種旅，調整後合計編成12個「第一類型灘岸守備旅」，預計在民國112年年底就能全數編成完畢。