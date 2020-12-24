彰化宏仁醫院停辦尾牙拚防疫　為護理師加薪5到7趴

▲宏仁醫院為辛苦的護理師加薪。（圖／宏仁醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國內時隔253天再傳COVID-19本土案例，引發民眾憂心，員林宏仁醫院24日決定停辦年度望年會(尾牙)活動，並優先針對第一線辛苦防疫的護理師調薪5.5%-7.7%，期盼更多優秀護理人員投入宏仁醫院，一起協助防疫並為守護民眾健康而努力。

宏仁醫院行政副院長林郁說，望年會是許多員工一整年的期待，尤其今年因疫情，醫療單位加強防疫，格外辛苦，院方也期盼舉辦望年會慰勞，未料如今疫情再起，評估望年會原定是在一個月後，為保留醫護能量，決定停辦今年望年會，但董事會也同步決定為護理人員調薪，期盼吸引更多優秀護理人員。

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▲宏仁醫院停辦忘年會尾牙。（圖／宏仁醫院提供）

宏仁醫院董事長陳鴻銘於聖誕節前夕發給員工的院內信也指出，醫療防疫第一線的成員，也都是國家隊，「真的很謝謝大家，所有堅守防疫工作的同仁真的辛苦了！從年初到年底，沒有人知道這場疫情戰要打多久，但我們站在醫療的第一線，沒有逃避的權力，一定要團結繼續堅持下去」，也呼籲同仁深化讓患者「安心就診」的服務。

為讓辛苦的醫護人員與就診民眾紓解疫情帶來的壓力，宏仁醫院今年也特別強化聖誕節布置，除院區門口布置約4公尺高的聖誕樹，院區各角落也掛上聖誕花圈及飾品，希望讓因疫情黯淡無光的2020年，帶來光明與希望，祈願「2021一起更好」。

▲宏仁醫院有聖誕節的氣氛。（圖／宏仁醫院提供）

宏仁醫院年初啟用新棟大樓後，擴大門診服務與復健服務，目前除家醫科及一般內、外科，還有心臟內科、風濕免疫科、胃腸肝膽科、神經科、家醫科、復健科、骨科、甲狀腺門診、戒菸門診、減重門診、失智症門診等服務科別，去年也引進核磁共振MRI、電腦斷層CT，強化高級健檢及體檢服務。

宏仁醫院表示，今年雖然因疫情提高醫療服務成本，但對民眾的服務不打烊，該院是全國罕見一年365天都提供門診服務的地區醫院，且為擴大服務民眾，早安門診更從上午7點半就開始，如今疫情再起，該院也持續以備戰狀態防疫，也呼籲民眾配合相關防疫管制措施。

▲宏仁醫院為護理師加薪。（圖／宏仁醫院提供）

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