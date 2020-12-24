夜店撿屍女同事…台北男完事後「房門鑰匙給別人」！她清醒崩潰了

▲台北男撿屍女同事，還將鑰匙交給另一名友人，害女同事再遭蹂躪。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台北報導

台北一名男子阿義（化名）與女同事小君（化名）等人前往夜店狂歡，孰料，他見小君酒醉竟將人帶到旅社趁機性侵，事後還將鑰匙交給另一名友人阿佑（化名），害得小君再度遭性侵。小君清醒才知道自己遭侵犯，報警處理。日前台北地方法院判決出爐！

判決指出，阿義與小君與其他友人2018年6月7日到台北市一間夜店聚會，同日凌晨2時許，阿義見小君喝醉，便帶小君到一間旅社投宿，性侵小君得逞後，再回夜店內。

阿義聽聞另名友人阿佑當晚沒有投宿的地方，竟然帶阿佑回到小君所投宿的旅社，並將鑰匙交給對方後便離去。阿佑見小君爛醉，也趁她無力反抗時性侵得逞。小君直到隔日上午酒醒後才驚覺自己被侵犯，報警處理。

法官審酌，阿佑酒後一時未能克制情慾，這才犯下案件，考量他已與小君以70萬元金額和解，已支付其中10萬元，剩下款項將分50期攤還，犯後坦承犯行，積極彌補小君的損害，依乘機性交罪將他判刑1年8月，給予緩刑5年。

至於阿義則是在偵查時否認犯行，直到法院審理時才坦承犯行，又5年內有因公共危險遭判刑並執行完畢的前科，雖然與小君以40萬元金額達成調解，但法官認為他犯後證詞不定，一下否認一下坦承，也沒有積極彌補的態度，最後依法將他判刑3年4月。全案仍可上訴。

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