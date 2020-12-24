　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夜店撿屍女同事…台北男完事後「房門鑰匙給別人」！她清醒崩潰了

▲酒吧,夜店。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台北男撿屍女同事，還將鑰匙交給另一名友人，害女同事再遭蹂躪。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台北報導

台北一名男子阿義（化名）與女同事小君（化名）等人前往夜店狂歡，孰料，他見小君酒醉竟將人帶到旅社趁機性侵，事後還將鑰匙交給另一名友人阿佑（化名），害得小君再度遭性侵。小君清醒才知道自己遭侵犯，報警處理。日前台北地方法院判決出爐！

判決指出，阿義與小君與其他友人2018年6月7日到台北市一間夜店聚會，同日凌晨2時許，阿義見小君喝醉，便帶小君到一間旅社投宿，性侵小君得逞後，再回夜店內。

阿義聽聞另名友人阿佑當晚沒有投宿的地方，竟然帶阿佑回到小君所投宿的旅社，並將鑰匙交給對方後便離去。阿佑見小君爛醉，也趁她無力反抗時性侵得逞。小君直到隔日上午酒醒後才驚覺自己被侵犯，報警處理。

法官審酌，阿佑酒後一時未能克制情慾，這才犯下案件，考量他已與小君以70萬元金額和解，已支付其中10萬元，剩下款項將分50期攤還，犯後坦承犯行，積極彌補小君的損害，依乘機性交罪將他判刑1年8月，給予緩刑5年。

至於阿義則是在偵查時否認犯行，直到法院審理時才坦承犯行，又5年內有因公共危險遭判刑並執行完畢的前科，雖然與小君以40萬元金額達成調解，但法官認為他犯後證詞不定，一下否認一下坦承，也沒有積極彌補的態度，最後依法將他判刑3年4月。全案仍可上訴。

【更多新聞】

鴨肉店同事喊「妳乖」裝醉硬來…她不敢回家見女友！5天後崩潰輕生

蹲了30多年剛出來…基隆男跟老婆一起被逮！哀號：才準備槍要火拚

台中啃老男「水泥石墩」當街砸死爸！外婆遭甩巴掌倒地…媽目擊哭暈

ET快訊
快訊／「大到不能倒」銀行新增第六家　　一銀上榜！
快訊／立院通過美牛行政命令：30月齡以上牛肉明年1月開放
「廣達妹」與紐籍機師住院　2人現況曝光
快訊／立院通過萊豬第一道行政命令　豬肝萊劑殘留量放寬為0.0
快訊／太想念老婆！　受刑人驚傳逃獄：我忍不住
快訊／紐籍機師害爆出本土案例　交通部拍板重罰長榮100萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

寶和會買兇價碼曝光！最高額500萬　館長金額「25萬」排名最後

夜店撿屍女同事…台北男完事後「房門鑰匙給別人」！她清醒崩潰了

瓦斯沒了改用「電磁爐炸雞排」！台中飲料店慘被火噬…濃黑煙狂竄

涉詐領980萬助理費遭訴　桃市議員舒翠玲：一定捍衛清白

狂刷別人健保卡只為一夜好眠　他多次獲「萬靈丹」..檢批惡劣

快訊／太想老婆！嘉義看守所受刑人逃獄　剩11個月獲釋竟喊：忍不住

替女客按摩！推拿師手伸進衣褲狂摸私處…詭笑喊：借我摸一下啦

快訊／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」！臉部朝下　死亡超過3周

操作槍納管期限到　全台扣85支黑槍...宜蘭模型店闆娘送辦

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

媽吃泡麵「吃貨貓」狂碰筷子！　 牠偷撈麵被阻止：大便手不要來

賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

寶和會買兇價碼曝光！最高額500萬　館長金額「25萬」排名最後

夜店撿屍女同事…台北男完事後「房門鑰匙給別人」！她清醒崩潰了

瓦斯沒了改用「電磁爐炸雞排」！台中飲料店慘被火噬…濃黑煙狂竄

涉詐領980萬助理費遭訴　桃市議員舒翠玲：一定捍衛清白

狂刷別人健保卡只為一夜好眠　他多次獲「萬靈丹」..檢批惡劣

快訊／太想老婆！嘉義看守所受刑人逃獄　剩11個月獲釋竟喊：忍不住

替女客按摩！推拿師手伸進衣褲狂摸私處…詭笑喊：借我摸一下啦

快訊／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」！臉部朝下　死亡超過3周

操作槍納管期限到　全台扣85支黑槍...宜蘭模型店闆娘送辦

賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

高虹安「留言」遺憾五月天演唱會延期　網嗆：委員請好好上班

8工具8步驟！修理破洞、換紗窗自己DIY「省下一張千元鈔」

勞團痛批「勞動基金8年4弊案」　要求監理會應有抽查稽核權　

國民黨牌子「禁止反萊豬」？　網友：嘴巴說不要標語很誠實

曾莞婷動物園曬恩愛　一進「猛獸區」緊抓男友嬌嗔：好可怕！

警民合作打造安心智慧社區　黃明昭肯定東森分眾傳媒頒獎感謝王令麟

快訊／「大到不能倒」銀行新增第六家　　一銀上榜！

寶和會買兇價碼曝光！最高額500萬　館長金額「25萬」排名最後

台北跨年3管制點曝光　北市採「實聯制」：平均每人花2秒可入場

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

獨／控中信兄弟「紅龜」掐脖　他嘆：不敢留台灣

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

快訊／台南安平「1人突然自焚」

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

即／台中七期豪宅水溝「驚見男屍」！

疑到台南依親女兒不成…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！

即／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」

外送員逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到！

鴨肉店同事裝醉硬來…她不敢回家見女友！崩潰輕生

救難員垂降懸崖2天　警：訊號進太魯閣前已消失

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

即／太想老婆！嘉義看守所受刑人逃獄

蹲了30多年剛出來！基隆男跟老婆又被逮

更多熱門

相關新聞

辣媽去泡夜店　3孩鎖家中被燒死

辣媽去泡夜店　3孩鎖家中被燒死

巴西23歲女子蒙泰羅(Jociane Monteiro)到夜店狂歡時，把3名年幼孩子獨自留在家中，沒想到發生火災，鄰居們聽到尖叫聲雖然想要幫忙救人，卻因為房門被緊緊鎖著無法進入，導致3名孩童葬身火海。

鴨肉店同事裝醉硬來…她不敢回家見女友！崩潰輕生

鴨肉店同事裝醉硬來…她不敢回家見女友！崩潰輕生

好心陪鄰居洗腎　反遭「茄子回報」

好心陪鄰居洗腎　反遭「茄子回報」

狼運將假好心給搭車優惠　弱女遭4度性侵拍裸照

狼運將假好心給搭車優惠　弱女遭4度性侵拍裸照

騙夫妻吵架要聊聊！人夫把「老婆閨蜜」載進摩鐵性侵

騙夫妻吵架要聊聊！人夫把「老婆閨蜜」載進摩鐵性侵

關鍵字：

夜店性侵撿屍

讀者迴響

熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面