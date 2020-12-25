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英國成功脫歐！1645天大長征落幕　強生創政治生涯最大成就

▲▼英國首相強生。（圖／翻攝推特／@BorisJohnson）

▲英國首相強生（Boris Johnson）在推特發出照片，他在照片中高舉雙手大拇指，寫道：「協議達成。」（圖／翻攝推特／@BorisJohnson）

文／中央社記者戴雅真倫敦24日專電

英國與歐洲聯盟經過9個月談判，終於跑到終點，結束從2016年開始、歷經1645天的脫歐大長征。英國首相強生興奮高舉雙手比讚，慶祝達成他政治生涯中最大成就。

經過徹夜談判，英國和歐盟趕在耶誕節前夕敲定脫歐貿易協議。英國首相強生（Boris Johnson）在推特發出照片，他在照片中高舉雙手大拇指，寫道：「協議達成。」

英國在2016年6月24日舉行脫歐公投，51.9%民眾選擇脫離歐盟，英國成為歐盟28個成員國中，第一個脫歐的國家。

2017年3月，英國啟動脫歐程序。根據里斯本條約第50條，歐盟會員國若要脫離歐盟，必須在通知歐洲理事會的2年內，也就是2019年3月完成協議。

然而，英國與歐盟的脫歐談判因為愛爾蘭與北愛之間的「硬邊界」問題多次破局。2018年11月，眼看距離脫歐只剩下幾個月，時任首相梅伊（Theresa May）接受歐盟提出的脫歐協議草案。不過，這份草案在英國下議院屢戰屢敗，眼見脫歐期限逼近，梅伊二度向歐盟要求延長期限，最終拖到了2019年10月31日萬聖節。

不過，梅伊沒有待到萬聖節，就因為得不到國會支持，在2019年6月辭職求去。從2016年7月主張續留歐盟的前英國首相卡麥隆（David Cameron）因為公投結果辭職，到梅伊的求去，脫歐讓2名首相黯然下台，接替的是野心勃勃的脫歐大將強生。

強生上任之後，到萬聖節僅有100天可以執行任務。他在國會同樣受挫，發動提前大選又遭否決，只能再把脫歐期限延長至2020年1月31日，換取國會讓步同意提前大選。強生最終在下議院取得壓倒性多數席次，奠定脫歐草案通過的基礎。

不過，隨著脫歐協議通過、英國也在今年元月31日慶祝脫歐進入過渡期，只剩下協商脫歐後貿易協議，走到最後一哩路時，卻出現了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情攪局，甚至強生也中鏢。

原本就所剩不多的談判時間被疫情壓縮再壓縮，眼看12月31日漸漸逼近，英國與歐盟卻無法化解歧見，甚至紛紛放話可能沒辦法達成協議，英國似乎又得在無協議脫歐，或是再一次延長談判時間之間二選一。英國和歐盟今天達成協議，從2016年公投日開始的1645天脫歐大長征，終於劃上句點。

 
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