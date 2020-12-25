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馬國女大生母走不出傷痛！臉書轉貼白冰冰祝福：只有妳懂我的痛

▲鍾姓女大生與母親感情要好。（圖／翻攝自臉書）

▲鍾姓女大生與母親感情要好。（圖／翻攝自臉書）

記者許宥孺／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，10月28日獨自從學校返回租屋處時，遭兇嫌梁育誌擄走，性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區，震驚台灣社會。鍾姓女大生的雙親在事發後迅速飛抵台灣認屍，螢幕所見女大生的母親狀況幾乎是完全崩潰，雙親帶著女大生的骨灰離開台灣傷心地後，鍾母也曾在臉書轉貼同樣遭遇女兒被殺害的藝人白冰冰，製作給女大生父母的貼文，表示「只有妳懂我的痛」。

▲長榮大學馬籍女大生遭梁姓男子隨機擄人性侵勒斃案，引起社會震驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮大學馬籍女大生遭梁姓男子隨機擄人性侵勒斃案，引起社會震驚。（圖／記者林悅翻攝）

女大生遇害後，鍾女母親將臉書大頭貼換成黑底白色緞帶，下面的英文句子則是指「停止對婦女暴力」，11月25日還轉貼藝人白冰冰製作給女大生的影片，表示「只有妳懂得我的痛」。

影片中播放的音樂是白冰冰演唱的《放不下》，白冰冰在影片中提到：「親愛的孩子，台灣對不起妳，妳熱愛的台灣，信任的台灣，卻讓妳回不了家，我真的好難過，只能表達我的心情真是超級難過，不但無法安慰那失去女兒的父母，更勾起了自己內心的深深傷痛！」

白冰冰還說：「一次次的教訓、一樁樁的傷痛，為什麼沒有辦法杜絕這些憾事？暴徒膽敢以身試法，到底是生長的家庭出了問題，還是學校、社會出了問題？常常聽到一句話（同理心），但其實沒有親身經歷那種撕心裂肺的痛楚，彷彿把心臟一瓣瓣切開，再重新洗滌裝回來，用盡一切方法也無法洗淨自己的傷痛！」

白冰冰獨生女白曉燕在23年前遭強盜集團綁架撕票，當時星途正步上軌道的她，想著和愛女過著無憂無慮的生活，但命運之神卻瞬間奪走她的摯愛，這件憾事一直是她心中永遠的痛，她曾怨恨老天為什麼要如此殘忍，讓她遭受一次又一次的磨難，因為內心的自責和思念女兒，她整整哭了10年。長榮女大生遭擄殺事件爆發後，白冰冰以過來人的身分在臉書上為女大生雙親打氣，「雖然安慰無法減輕傷痛，但他們知道大家跟他們再一起，他們不孤獨」，並強調鍾女父母若有需要，一定竭力幫助。

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