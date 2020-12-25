▲萊豬開放進口、住院負擔調漲！2021年「6大醫藥新制」一次掌握。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／整理報導

新冠肺炎貫穿全年的2020年即將進入尾聲，隨著新的一年到來，衛福部也有多項新制將上路，除了放寬美牛進口標準、開放含萊劑進口豬肉外，住院部分負擔上限也有大幅調漲。《ETtoday新聞雲》整理2021年元旦新制，供民眾參考。

1. 開放含萊克多巴胺豬肉進口

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行政院12月24日通過9項行政命令，明年元旦起，符合殘留標準的含萊劑豬肉都口輸入台灣。衛福部訂定的殘留標準分別為肌肉為0.01ppm、肝臟為0.04ppm、腎臟為0.04ppm、脂肪為0.01ppm，胃、腸、心、肺等其他可供食用部位則為0.01ppm。此外，不論是包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所食品，只要含有豬肉或可食部位，都應標示原產地）國）。

2. 放寬30月齡以上美牛進口

原本我國僅開放30月齡以下美牛進口，但食藥署以最新數據重新評估不限月齡牛肉後，將於明年元旦起開放30月齡以上美國牛肉輸入。但原本不得輸入產品，例如：頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等，仍然不允許輸入。

3. 手搖飲強制標示總糖量、總熱量

食藥署修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，明年起手搖飲不得只標示全糖或半糖，應將加了珍珠、椰果、布丁等配料與原料一併計算總熱量和糖量，並以最高值標示。此外，咖啡除了原定的紅黃綠標示區外，也應列出總咖啡因含量。果汁含量未達10%者，應以「飲料」標示。

▲明年起手搖飲要標示總糖量、總熱量。（圖／記者林敬旻攝）

4. 住院部分負擔調漲

明年元旦起基本工資從2萬3800元調整至2萬4000元，健保保費、住院部分負擔也跟著雙漲，單次住院自行負擔費用，將從3萬9000元調整為4萬1000元；全年住院最高金額，則從6萬5000元調整為6萬9000元，分別漲價2000元與4000元。

5. 調增最低生活費

明年元旦起貧窮線再上修！110年台灣省及福建省最低生活費分別為1萬3,288元及1萬2,102元，調增900元及454元，以縣市來看，新北市從1萬5,500元調增到1萬5,600元，台南市從1萬2,388元到1萬3,304元，高雄市從1萬3,099元增到1萬3,341元。

6. 國民年金再喊漲

110年元旦再度調漲，由原本9%調整為9.5%，扣除政府補助，每人每月自付保險費將增加27至55元不等，目前全台那飽足約318萬名，扣除16萬名低收入戶及重度以上身心障礙者，約有302萬人受影響。