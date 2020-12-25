直銷協會30年有成！細數產業發展　掌握數位趨勢影響力

▲直銷協會30周年會以「淬鍊三十 卓越未來」為主題，細數直銷產業發展與掌握數位趨勢影響力。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

中華民國直銷協會日前舉辦30周年產業論壇，以「淬鍊三十 卓越未來」為主題，邀請業界菁英與電商、資策會專家齊聚一堂交流，細數直銷產業發展，並探討掌握數位趨勢的影響力。



▲直銷協會30周年會以「淬鍊三十 卓越未來」為主題。（圖／記者吳杰澄攝）

「直銷本來就是人與人之間的商業模式」中華民國直銷協會理事長張雅婷指出，重視顧客體驗與消費歷程的「體驗行銷」，結合數位科技服務，更能打破傳統只發生在線下場域的限制，「未來你會發覺就是說，尤其是線上，他現在已經沒有任何時間、空間的問題，所以更容易去把有共同喜好、共同興趣的人一起集結起來」，所以數位工具、社群平台等，對於直銷的發展非常有幫助。



▲直銷協會理事長張雅婷認為數位化趨勢有助於直銷產業發展。（圖／記者吳杰澄攝）

善用數位科技，結合串流影音、線上直播與顧客溝通，從線下到線上提供無縫接軌服務，讓台灣直銷產業能在局勢瞬息萬變的大環境下持續創造亮眼成績，根據公平會的多層次傳銷事業經營發展狀況調查顯示，2019年台灣從事直銷商的人數年增60萬，直銷產值更首次突破900億元，較前一年成長率近13%，而其中直銷協會會員公司就佔了50%的份額。



▲台灣直銷產值突破900億元，其中直銷協會會員公司就佔了50%的份額。（圖／記者吳杰澄攝）

中華民國直銷協會理事長張雅婷對此表示：「剛開始的時候我們其實是幾家跨國企業，一起加入這個直銷協會，然後一路以來我們以著《商德約法》最高標準來要求所有會員公司自律，這是我們30年來，在產業裡面能夠有今天蓬勃發展的一個非常重要的精神在。」



▲直銷協會積極推動《商德約法》促進產業自律。（圖／中華民國直銷協會提供）

直銷協會積極推動《商德約法》促進產業自律，多年來也透過各式活動將中心思想向下扎根。為了讓更多民眾、年輕學子進一步了解相關道德規範，今年度特別結合大專院校流行的辯論形式，將商德約法理念融入辯論會中，以「直銷從業人員一定要遵守商德約法嗎？」與「大學生投入直銷事業利大於弊/弊大於利？」作為主題，透過正反雙方交叉詰問，深化直銷產業的道德準則。



▲▼直銷協會今年採取辯論形式，將商德約法理念向下扎根。（圖／中華民國直銷協會提供）





除此之外，直銷協會送愛的腳步也不曾停歇，30週年更擴大舉辦公益行動，攜手愛他命醫療團隊前進3所偏鄉國小社區，捐贈物資、提供義診服務，以實際行動幫助弱勢孩童。中華民國直銷協會理事長張雅婷補充說道，「我們希望是授人以漁，那個漁是動詞，教人家會釣魚，在未來的人生裡面有一技之長，這是我們行善的理念，就是從最根本的做起，所以我們會選擇比較像是學生、偏鄉的學童提供關懷，但我自己認為其實做善事來講，一定是做的人最快樂！」



▲直銷協會30週年擴大舉辦公益偏鄉義診行動。（圖／中華民國直銷協會提供）

中華民國直銷協會30年有成，對於推動國內整體產業經濟發展以及提供就業機會，都有相當程度的貢獻，也由於重視產業發展的健全性，不斷導入正能量提升整體形象，已然是支撐台灣直銷業最堅強的力量。