　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

▲▼樂趣捐。（圖／樂趣捐提供）

▲樂趣捐將Wonder Of Wonders x SNOB聖誕暖心企劃10%及聖誕樹捐贈給蒲公英希望基金會。（圖／樂趣捐提供，下同）

生活中心／綜合報導

樂趣捐於日前(12/18)協辦Wonder Of Wonders x SNOB聖誕暖心企劃，並與Wonder of Wonders共同將活動收益10%捐贈至蒲公英希望基金會，同時將活動場地之粉色聖誕樹贈與基金會，期盼在這佳節時刻帶給孩子一些溫暖。

Wonder Of Wonders由Ariel李詩語創辦，品牌宗旨是『熱衷於生活中的一切微小事物，將細節美感帶入生活。』除了服飾外，分享任何能使生活更加美好的事物都是Wonder Of Wonders努力的目標。主理人Ariel一直以來都十分注重慈善公益，除了推出企劃與公益結合外，也於今年協辦了『樂趣捐』，期望能發揮更大的力量去幫助到更多需要幫助的弱勢群體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼樂趣捐。（圖／樂趣捐提供）

樂趣捐希望打造最有趣的品牌與公益媒合平台，致力於幫助非營利機構，媒合各方品牌、名人與基金會，創造多方資源共享。以更加趣味、富有娛樂性的創新合作方式減輕公益議題的沈重包裝，吸引民眾在潛移默化中了解認識並培養公益意識。

此次為樂趣捐首度公開線下活動，未來將以線上活動為主，與各界品牌及名人合作，以品牌及名人提供之精美獎品做為抽獎獎項，吸引民眾關注公益議題。民眾可於官網活動頁面購買相關物資及公益愛心商品來獲取抽獎資格，樂趣捐將於活動截止後在律師的陪同下以公開方式抽取獎項。當期活動結束將計算活動總額並捐至合作之團體，幫助地方團體獲得所需資源及聲量。

▲▼樂趣捐。（圖／樂趣捐提供）

蒲公英希望基金會以文字為核心價值，20多年來每月發行免費《蒲公英》希望月刊，並遍布醫院、學校、監所及機構等領域，傳遞愛的故事、愛的語言、愛的行動。2015年起，在全台推動「散播希望種籽計畫」，以生命教育陪伴孩子，並免費提供「蒲公英品格故事屋」教案給校園老師使用，並實際到偏鄉 、弱勢孩童課輔班說故事，建立正向品格。2019年下半年展開「台灣AHN非洲資助計畫」，透過水資源、衛生教育等工作，將這份人道關懷的行動，從台灣傳到非洲去，幫助貧窮國家有一口乾淨水喝。

如同Ariel於活動中提到的設計理念：「當我們長大以後，會發現我們有兩隻手，一隻手用來幫助自己，一隻手用來幫助他人。」蒲公英希望基金會多年以來幫助孩童建立正向品格，並將觸手伸向國際，其精神與Wonder of Wonders及樂趣捐不謀而合，遂以此活動表達支持，期盼攜手為弱勢族群打造更加友善的社會。

樂趣捐使命為建立一個社會大眾信任的平台、改變傳統募捐模式，善用社會資源並幫助非營利機構，期盼各位與我們一同響應公益。官方網站預計於明年三月初正式上線，更多資訊歡迎來電洽詢。

 

ET快訊
北部1千公尺高山可能下雪！　這天起低溫暴跌剩5度
變種病毒再現！大馬證實出現「A701V」病毒株：傳染力更強
小賴台上激吻知名男歌手！　甜「放閃」：出道週年禮物
恐怖影片！24歲男「吊橋懸掛」拍TikTok　力竭墜20m慘
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵上百隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則

紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵上百隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則

紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

新北小學生超暖！連續5年努力存錢捐贈國際難民聖誕禮物

賞鳥驚見古金幣！幸運男田中挖出逾千枚...總價值破3000萬

先探／挖礦概念股群起飆漲

先探／大尋寶家　發掘轉投資黑馬

年末跑趴常見的3個「彩妝誤區」，畫錯變得超沒質感

邀15歲少女上摩鐵玩跳蛋...她回訊「喜歡」　26歲男友仍判有罪

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

BTS紅毯被Cue當場清唱！柾國突說「哥要30歲了」Jin瞪眼：幹嘛講

萊豬大戰》陳一新／國民黨無法「舔美」進萊豬　綠營基本盤受衝擊

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

快訊／再增4例境外移入！

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

紐籍機師曾搭北捷　陳時中證實曝原因

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」！內行：市值3萬

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

詐騙來電「你刷了90萬」　他神回1句對方招了

境外移入+4　指揮中心最新說明

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

同志面試被打臉「出櫃不算冒險」　臺虎精釀道歉

更多熱門

相關新聞

看火焰之舞做公益　花蓮募善款近百萬捐社福

看火焰之舞做公益　花蓮募善款近百萬捐社福

「火焰之舞-愛爾蘭踢踏舞」12月16日在花蓮小巨蛋演出圓滿落幕，在縣長徐榛蔚大力推動下，將150張火焰之舞貴賓券，以捐款新台幣5,000元予花蓮社福團體即兌換1張貴賓券，共募得善款97萬2,600元。

來自星星的孩子　背後的各種難題

來自星星的孩子　背後的各種難題

期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

群創聖誕公益送暖！全新電腦送偏鄉　連4年實現逾5000位孩童心願

群創聖誕公益送暖！全新電腦送偏鄉　連4年實現逾5000位孩童心願

愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜

愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜

關鍵字：

樂趣捐公益

讀者迴響

熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面