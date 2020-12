媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

▲樂趣捐將Wonder Of Wonders x SNOB聖誕暖心企劃10%及聖誕樹捐贈給蒲公英希望基金會。(圖/樂趣捐提供,下同)



生活中心/綜合報導

樂趣捐於日前(12/18)協辦Wonder Of Wonders x SNOB聖誕暖心企劃,並與Wonder of Wonders共同將活動收益10%捐贈至蒲公英希望基金會,同時將活動場地之粉色聖誕樹贈與基金會,期盼在這佳節時刻帶給孩子一些溫暖。

Wonder Of Wonders由Ariel李詩語創辦,品牌宗旨是『熱衷於生活中的一切微小事物,將細節美感帶入生活。』除了服飾外,分享任何能使生活更加美好的事物都是Wonder Of Wonders努力的目標。主理人Ariel一直以來都十分注重慈善公益,除了推出企劃與公益結合外,也於今年協辦了『樂趣捐』,期望能發揮更大的力量去幫助到更多需要幫助的弱勢群體。

樂趣捐希望打造最有趣的品牌與公益媒合平台,致力於幫助非營利機構,媒合各方品牌、名人與基金會,創造多方資源共享。以更加趣味、富有娛樂性的創新合作方式減輕公益議題的沈重包裝,吸引民眾在潛移默化中了解認識並培養公益意識。

此次為樂趣捐首度公開線下活動,未來將以線上活動為主,與各界品牌及名人合作,以品牌及名人提供之精美獎品做為抽獎獎項,吸引民眾關注公益議題。民眾可於官網活動頁面購買相關物資及公益愛心商品來獲取抽獎資格,樂趣捐將於活動截止後在律師的陪同下以公開方式抽取獎項。當期活動結束將計算活動總額並捐至合作之團體,幫助地方團體獲得所需資源及聲量。

蒲公英希望基金會以文字為核心價值,20多年來每月發行免費《蒲公英》希望月刊,並遍布醫院、學校、監所及機構等領域,傳遞愛的故事、愛的語言、愛的行動。2015年起,在全台推動「散播希望種籽計畫」,以生命教育陪伴孩子,並免費提供「蒲公英品格故事屋」教案給校園老師使用,並實際到偏鄉 、弱勢孩童課輔班說故事,建立正向品格。2019年下半年展開「台灣AHN非洲資助計畫」,透過水資源、衛生教育等工作,將這份人道關懷的行動,從台灣傳到非洲去,幫助貧窮國家有一口乾淨水喝。

如同Ariel於活動中提到的設計理念:「當我們長大以後,會發現我們有兩隻手,一隻手用來幫助自己,一隻手用來幫助他人。」蒲公英希望基金會多年以來幫助孩童建立正向品格,並將觸手伸向國際,其精神與Wonder of Wonders及樂趣捐不謀而合,遂以此活動表達支持,期盼攜手為弱勢族群打造更加友善的社會。

樂趣捐使命為建立一個社會大眾信任的平台、改變傳統募捐模式,善用社會資源並幫助非營利機構,期盼各位與我們一同響應公益。官方網站預計於明年三月初正式上線,更多資訊歡迎來電洽詢。