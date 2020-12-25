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無畏寒流搶尿布！美式賣場民眾尬搶年度最殺幫寶適特價

▲▼無畏寒流搶尿布！美式賣場民眾尬搶年度最殺幫寶適特價。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲12/25~1/3幫寶適一級幫黏貼型紙尿褲推出限期超低折扣。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

消費中心／綜合報導

網友直擊本日在美式賣場長長人龍之中，許多爸媽在推車上一箱一箱搬上幫寶適一級幫紙尿褲，仔細一看才知道這波價格超殺，難怪出現幫寶適年度囤貨潮，直呼爸媽真會算！

販售價格為正貨通路最低價是美式賣場的特色之一，許多民眾更是在必需品推出優惠時好好囤一波。12/25~1/3幫寶適一級幫黏貼型紙尿褲推出期間限定超低折扣，購買單箱尿布就可以直接折140元，此為幫寶適在美式賣場的最低價，本次一卡限購20箱，數量有限售完為止。超殺的優惠價讓精打細算、有經驗的爸媽開始推算未來一年寶寶會用到的尿布尺寸及數量，不顧低溫寒風紛紛進場，準備儲好一年份庫存。

▲▼無畏寒流搶尿布！美式賣場民眾尬搶年度最殺幫寶適特價。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲12/25~1/3幫寶適一級幫黏貼型紙尿褲推出限期超低折扣。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

據了解，這款開出年度最低優惠價的紙尿褲是今年剛升級的日本製幫寶適一級幫黏貼型紙尿褲，是日本產院(類似月子中心)指定使用的尿布品牌。它有360度全方位透氣內外表層、具有超過1,000萬個可見的透氣孔，可形成強大的雙向親膚透氣層，且質地觸感如同羽毛般輕柔舒適，專寵寶貝嬌嫩的小屁屁。幫寶適一級幫紙尿褲具有絕佳的吸收力及貼合度，特有隔離稀便表層可吸收阻隔稀便，讓寶貝遠離紅屁屁困擾；兩倍彈力透氣腰圍也增加了細緻的透氣孔，增加彈力貼合腰身的同時，也讓寶寶細緻的皮膚不因為長時間穿著產生悶濕不適造成敏感！

▲▼無畏寒流搶尿布！美式賣場民眾尬搶年度最殺幫寶適特價。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲幫寶適一級幫紙尿褲，是日本產院指定使用的尿布品牌。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

幫寶適一級幫黏貼型紙尿褲向來口碑好，用過都大推，被譽為新手爸媽神隊友當之無愧，還沒學會自己上廁所的幼兒一天要用掉4~6片尿布，算一算一整年下來的開銷也不少。這次不僅推出年度最低價，一卡限購20箱，讓爸媽們分次進場扛好扛滿，難怪懂得精打細算的民眾不畏年終時刻美式賣場的沙丁魚級人潮，也得想辦法擠進將這檔年度最殺的優惠尿布搶到手。

▲▼無畏寒流搶尿布！美式賣場民眾尬搶年度最殺幫寶適特價。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲這次幫寶適不僅推出年度最低價，一卡限購20箱，讓爸媽們分次進場扛好扛滿。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

無法到現場搶購的爸媽也不用心急，這一次美式賣場線上購物也同步推出幫寶適一級幫紙尿褲單箱折140元的優惠，在歲末年終為寶寶做好來年的健康屁屁準備，就是給自己最好的禮物。

幫寶適線上優惠看這裡>> https://lihi1.com/J4Uic

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