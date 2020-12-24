「買到好市多新品」反悔求幫歸位　店員告知報廢！她驚：還沒結帳

▲麻煩工作人員歸位蛋糕，下場竟是報廢！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多又有新品上市，是一款「巧克力香蕉生乳酪蛋糕」，甜而不膩越吃越上癮！不過有女網友透露，吃完試吃品太心急，順手拿了一盒就走，結果到了櫃台卻不想買了，原PO請工作人員幫忙歸位，結果被告知商品會直接報廢，掀起大批網友熱議。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，昨（23）日去逛賣場，被「巧克力香蕉生乳酪蛋糕」的試吃品燒到，腦波弱之下，索性拿了一盒放進購物車裡，一路逛到結帳區時，原PO突然反悔了，心想著「我跟同學兩個人最好是吃得完...」

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礙於已輪到原PO結帳，她只好用愧疚的語氣向工作人員表示，「可能要麻煩你們幫我把蛋糕放回原處...」對方回應，可以幫忙處理，不過蛋糕無法再賣給其他客人了，「食安問題，我們必須把蛋糕報廢！」

▲蛋糕售價399元，原PO哀號吃不完！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



聞言，原PO不忍糟蹋糧食，於是還是買單，回家後也開箱這款邪惡甜點，首先乳酪體部分，「真的是很軟的慕斯，不像蘋果那款吉利丁加很多的感覺，而且有帶點鹹和巧克力的苦」；餅乾則是OREO碎餅乾，是脆的，不會軟軟；香蕉很新鮮，口感會QQ的，但只在內圈，份量有點少，文末，原PO補上爆笑的結論，「好好吃但吃不完啦！乾！」

文章曝光後，掀起一票吃貨暴動了，「我每次買吃不完的都拿去公司，不能只有我一個人胖」、「切片後冷凍起來，會像吃冰淇淋也可以保存比較久」、「我都分鄰居，或朋友或叫孩子帶去公司」、「我一個人可以吃掉一個」。

不少網友也對報廢與否，引發論戰，「生鮮商品，真的要買才拿」、「上星期幫朋友買雞肉捲，結完帳才發現買錯了，還未出賣場直接退貨，退完貨才知道要銷毀覺得很可惜，也懊惱自己怎麼會拿錯」、「當然要報廢啊，我可不希望我拿的這一個，是別人不要再放回去的」、「我一直知道好市多的退貨機制，生／熟食品類，不管是完全沒開封也都是全銷毀，但不知道還沒結帳的物品也是一樣的處理方法，真的很訝異也很欽佩他們的管控措施的態度，很謝謝您當下的體諒買單，珍惜食物資源」。

▼網友建議可PO剩食社團！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

