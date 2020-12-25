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22項「元旦新制」懶人包！勞保調漲、上機車駕訓班領1300元

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲2021年元旦起包括基本工資、勞健保調漲等多項新制實施。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文、嚴云岑、李宜秦、賴文萱、許展溢／綜合報導

2021年元旦起多項新制上路， 包括基本工資將微幅調整，時薪從158元漲至160元；民生經濟方面，因應萊豬進口實施配套措施、實名制口罩增量降價，14天10片共40元；還有交通部祭出機車族好康，多項制度攸關民眾荷包及健康，《ETtoday新聞雲》貼心報你知，一次看懂3大類22項新制與補助。

民生新制

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1.實名制口罩「14天10片」　降價1片4元

藥局自今年12月31日起，無論成人或兒童口罩，售價均調整為14天10片40元，超商等販售通路則自2021年1月4日起實施，實名制口罩將由廠商統一包成10片／包，並於包裝袋上明確標示許可證字號等資訊後，方便民眾辨識。

▲▼口罩實名制12/31更新。（圖／衛福部提供）

▲口罩實名制14天可購買10片，1片4元。（圖／衛福部提供）

2.手搖飲標示總熱量、總糖量

食藥署公告「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，明訂2021年起手搖飲要標示總糖量和總熱量，現沖咖啡也要標示總咖啡因含量最高值，果汁則是未達10%，就要標示「OO飲料」字樣，違者最高可罰300萬元。

3.基本工資調漲　勞保分級修正

勞動部公告基本工資調升，月薪將從現行2萬3800元調高為2萬4000元，時薪由158元上調為160元，調幅為0.84%，這也創下史上最低調幅，勞動部初估將有162.2萬台灣勞工受惠。而勞保也因應工資提升進行調整，原本投保薪資分級表第1級的2萬38000元將刪除，將原本第2級的2萬4000元遞移至第1級，其餘投保薪資金額均未修正並依序遞移，修正後分級表計15級，預估勞保逕調人數約288萬餘人。

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲勞健保雙漲，全年住院部分負擔上限也漲至4000元。（圖／免費圖庫Pixabay）

4.健保調漲　全年住院部分負擔上限漲至4000元

健保投保級距分組從現行的10組下修到9組，約有285萬人受影響，其中一般受雇者每人每月需多繳3元，村里長每月需多繳27元，自營業主與專門技術人員每月需多繳70元，加上政府與雇主需負擔健保費，一年約可挹注健保5億元收入。

同時，衛福部公告「一百十年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」，2021年元旦起單次住院自行負擔費用，將從3萬9000元調整為4萬1000元；全年住院最高金額，則從6萬5000元調整為6萬9000元，分別漲價2000元與4000元。

5.減稅小確幸

財政部公告109年度每人基本生活所需的費用金額為18.2萬元，比去年的17.5萬，增加7000元，強調是「歷年來最大調幅」，減稅利益為96.57億元。民眾2021年5月申報綜合所得稅時，就可適用。

6.汽機車汰舊換新補助延長

為讓民眾主動汰換家中老舊車輛，財政部於2016年1月8日起，正式推行貨物稅減徵退還租稅優惠；消費者只要選擇報廢更換新車（汽車6年以上、機車4年以上），即可享汽車5萬元、機車4千元的購車補助，延長施辦至2026年。

7.國民年金每月多負擔55元

國民年金精算報告顯示，國保基金餘額3653億元，不足支付未來20年保險給付，將於2021年元旦再度調漲，由原本9%調整為9.5%，扣除政府補助，每人每月自付保險費將增加27至55元不等，目前全台納保族約318萬名，扣除16萬名低收入戶及重度以上身心障礙者，約302萬人受影響。

8.醬油及燒烤水產致癌物從嚴規範

醬油及以醬油為主調製而成的調味品之「3-單氯丙二醇」從0.4ppm下修至0.3ppm。另外，考量燒烤也是國內民眾食用水產的方式之一，因此將鯡魚、雙殼貝類、魚肉、蝦蟹、魷魚等燒烤類水產品的包裝食品依類別訂定2.0至6.0μg/kg的苯駢芘限量。不符合衛生標準者將要求限期改正，違者將依法開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰

9.特定電池、照明螢光燈9類含汞產品禁止製造進口

環保署指出2021年1月1日起加強9類含汞產品管制，包括特定電池、開關及繼電器、普通照明緊湊型螢光燈、普通照明直管型螢光燈、普通照明高壓汞燈、電子顯示螢光燈、化粧品、殺蟲劑/殺菌劑/局部抗菌劑、非電子測量儀器等，禁止製造及進口。

▲▼聲音照相明年元旦開拍，噪音車輛無所遁形。（圖／環保署提供）

▲環保署元旦起實施高噪音車輛聲音照相執法。（圖／環保署提供）

交通新制

1.機車考照前先上駕訓班可領1300元補助

交通部公路總局為降低機車肇事率，自2019年起推出「1000元機車駕訓補助」，民眾參加3天的機車駕訓班，成為前1萬名完成且成功考照者，就可領取1300元的補助金，延長計畫至2021年11月30日。

2.高噪音車輛實施聲音照相執法

環保署宣布，「聲音照相-科技執法」將於2021年元旦上路，針對高噪音車輛超標直接開罰，噪音超標可處新台幣1800元至3600元；若經聲音照相偵測車輛改裝沒有經過認證，依法可處3000至3萬元。根據規定，在道路速限小於50公里處，聲音管制標準為86分貝、50至70公里處為90分貝；另外在聲音照相設置處前會有警示標語，如同測速照相提醒民眾注意。

3.高鐵票前29天就能買

台灣高鐵公司宣布，將自2021年1月4日起，調整對號座車票開放預售時程，對號座車票除疏運期間或另有公告外，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）之車票，即1月4日（一）可預訂至2月1日（一）之乘車票。

除每天逐日開放訂位外，每逢週末（週五至週日）之車票，可於四週前之週五一次預訂，意即週末往返行程可同時訂位，例如2021年1月8日週五可開放預訂2月5日週五、2月6日週六及2月7日週日之車票。

4.導遊及領隊人員執業證換證時間因應疫情延長

考量疫情延長，且原執業證延長期限即將到期（原證照有效期限介於2020年1月25日至2021年1月24日屆期需換證而未能換證者，得一律延長至2021年1月25日），後續執業證預計從2021年1月25日再延長至2021年12月31日。延長後，執業證有效期限於2020年1月25日至2021年12月30日屆期需換證而未能換證者，得延長至2021年12月31日止辦理換證。

5.新版護照放大TAIWAN字樣

外交部正式對外宣布新版護照封面版本，在保留現行版本的元素與架構下，放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度。於2021年1月11日起正式發行新版護照，不論於國內或駐外館處均可提出申請。

▲▼台灣首發現大屯山「火山通道」,大屯山現場。（圖／林正洪團隊提供）

▲明年元旦起，氣象局新增於災防告警細胞廣播訊息系統發送「火山噴發訊息」。（圖／林正洪團隊提供）

6.新增於災防告警細胞廣播訊息系統（PWS）發送「火山噴發訊息」

自2021年1月1日起，當火山活動等級研判為2級，並經火山專家諮詢小組會議確認後，氣象局將利用災防告警細胞廣播訊息系統（PWS），針對預估受影響之鄉／鎮／市／區發布火山噴發訊息。

7.實施海運特定人員尿液採驗作業

海運相關業者於2021年1月1日起實施海運特定人員尿液採驗作業，並將相關文件報送航港局，以防制毒品氾濫，維護公共交通安全。

8.存證信函網路收寄作業

自2021年1月11日，提供零星客戶線上交寄存證信函。

9.全國320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」

自2021年1月11日起，為提供更便捷的郵件交寄服務，並提升郵件處理及投遞效率，中華郵政將於全國較大郵局（計320處）設置「EZPost（郵寄便）單據列印系統」，引導民眾以手機或電腦登入中華郵政公司EZPost網站（https://ezpost.post.gov.tw）輸入收、寄件人相關資料，透過EZPost（郵寄便）單據列印系統，掃描二維碼（QRCode）後列印國內郵件託運單或國際郵件發遞單，以便利民眾交寄郵件。

▲▼ 豬。（圖／路透）

▲萊豬、美牛將於2021年元旦起開放進口。（圖／路透）

萊豬新制

政府宣布2021年元旦起開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬以及30月齡以上美牛進口，行政院及食藥署分別公告新制與管理措施。

1.修正動物用藥殘留標準

美豬萊劑容許量依然維持在肌肉及脂（含皮）0.01 ppm、肝臟0.04 ppm、腎臟0.04 ppm、其他可供食用部位為0.01 ppm，但條文中新增若表中藥品品目非屬行政院農業委員會核准國內使用之動物用藥，僅適用進口肉品。

2.學校一律使用國產豬

教育部已經修訂團膳契約範本，明白規定2021年1月1日起，學校一律使用國產肉品，如有混充假冒，一律重罰。而每人每餐的獎勵也從原本的3.5元，提高為6元。

▲▼左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

▲左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／翻攝自經濟部官網、農委會）

3.透明豬肉原料散裝　食品須標示原產地

食品販售業者從散裝、包裝食品、大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，包括生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含牛肉、牛可食部位、豬肉或豬肉可供食用部位，消費者購買之產品及其加工品，全部強制標示肉品來源、原料，應標示出原產地（國），僅牛乳、牛脂無須標示。未來若未依規定標示，將處3萬至300萬元罰鍰；標示不實則可罰4萬至400萬元罰鍰。

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