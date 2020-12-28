日本進入鎖國！傳染病理專家曝慘況：重症病床爆滿

▲日本在2021年1月底前禁止外國旅客入境。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

各國在近日相繼出現變種新冠病毒的感染案例，對疫情相當嚴峻的日本可謂是雪上加霜，因此，日本政府在26日緊急宣布鎖國，全面禁止外國旅客入境。日本國立國際醫療研究中心醫院傳染病理專家的忽那賢志（Ksuji Kutsuna ）博士透露，目前院內的重症病房全滿，這種情況已經持續兩個禮拜，呼籲民眾在新年期間盡量在家不要出門。

根據 NHK 報導，忽那賢志博士表示，儘管輕度與中度病例的病床仍有空間，但由於重症病房已無法再容納更多的病患，導致即使近期收到其他醫療機構的轉院申請，也未必能接受，這個現象在東京以及周遭地區更為明顯。

雖然日本的醫療機構在過年期間會增加值班醫生的數量，但若新冠病毒在年初開始進一步傳播，將使日本醫療體系陷入前所未有的困境。忽那賢志博士呼籲，希望日本民眾在過年期間避免非必要的外出活動。

對於英國變種新冠病毒移入日本的案例，忽那賢志博士認為，這種病毒目前只有在擁有英國旅行史的人才被發現到，所以不太可能在日本國內蔓延，但其傳染力遠高於以往的新冠肺炎病毒，目前變種病毒感染後的病徵嚴重性，以及疫苗的有效性仍不能知曉，隨著入鏡然數的增加，就可能會有更多人被傳染，進一步帶給日本醫療體系壓力，所以徹底執行隔離措施相當重要。