魏嘉賢開心！花蓮縣運開幕　花蓮市已獲64面獎牌居全縣之冠

▲▼花蓮縣運開幕活動在小巨蛋運動場隆重登場，由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市長魏嘉賢21日在花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會向花蓮市的選手勉勵。他說，花蓮縣運各項賽事於11月7日起陸續登場，花蓮市的選手截至目前已經獲得64面獎牌，為全縣之冠，表現相當優秀。





花蓮縣運開幕活動21日上午在小巨蛋運動場舉辦，由花蓮縣長徐榛蔚主持，花蓮市公所由主任秘書翁美華帶隊，包括自強國中、美崙國中、花崗國中及國風國中等選手也偕同市公所團隊一起進場，魏嘉賢則在台上向進場的花蓮市選手致意。

▲花蓮市長魏嘉賢在台上向進場的花蓮市選手致意。

魏嘉賢表示，花蓮市代表隊去年在縣運的成績大放異采，包括團體與個人總計獲得217面獎牌，而今年的各項賽事已於11月7日起登場，截至目前為止，花蓮市已經拿下64面獎牌，包括23金、23銀及18銅，為全縣之冠，他希望花蓮市的選手繼續保持實力，為自己及學校爭光，並突破去年獎牌數的紀錄。

▲花蓮市代表隊已獲得64面獎牌，為全縣之冠。



花蓮市代表隊今年參賽選手總計有910人，參賽項目包括田徑、游泳、羽球、桌球、跆拳道、空手道、足球、排球、網球、軟式網球、籃球、棒球、拔河、槌球等14項。

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