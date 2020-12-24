新光三越千坪「兒童樂園」新開幕　小孩塗鴉、寶寶游泳、指甲彩繪全都有

▲新光三越信義A8兒童館開幕，主打多元化的體驗服務與設施。（圖／新光三越、SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

看準婦嬰與幼兒市場，新光三越信義新天地A8共2層樓重新改裝，打造超過千坪兒童館，最大特色是結合體驗空間，推出戶外開心農場，讓小孩當農夫，還有親子烘焙、寶寶游泳、塗鴉遊戲等，以及放電公園空間，甚至還有兒童指甲彩繪，民眾不僅帶小孩來逛街，還能有多種體驗「從小當玩咖」。





新光三越台北信義新天地以全客層為主軸的A8館，近期4F、5F婦嬰兒童用品歷時近1個月的大規模改裝，於今（12／24）起正式開幕，共有超過1000坪空間，500個專門品牌進駐，以全方位生活為考量，從全家親子裝到運動休閒、氣質場合穿搭，再從剪髮造型到佈置兒童房的可愛小椅、傢俱通通包辦。

▲低桌面的設計，讓小孩玩的超愉快。

另一個重點特色則是「體驗」服務，不同於以往百貨物販的觀念，消費者不僅止到百貨採購，而是能有多樣體驗課程，共有20間「體驗式品牌」進駐，如SKY PARK戶外放電公園內有趣味沙坑、電動火車、開心農場等多元型態，其中開心農場可帶領小朋友化身小小農夫，藉由課程引導、親手實作推廣食農教育，還需要定期回農場觀察作物的生長狀況並記錄分享。

▲寶寶游泳很療癒。

此外，獨家Cocco Spa進駐提供寶寶護膚泡泡浴、頂級SPA按摩與全身性游水運動；大金剛塗鴉遊戲動物樂園，以小班制課程的方式，帶領孩子在遊戲中運用全身接觸顏色，在塗鴉中學習藝術創作，還有AQmore指甲彩繪體驗，為台灣原創可剝式指甲彩繪品牌，主打天然無毒。

▲大金剛塗鴉遊戲動物樂園。

另有規劃全台百貨最優質帶狀課程，包括孕婦瑜珈、親子烘培、手作互動、肢體開發等，從孕媽咪就可以開始體驗上課，到小孩出生後也能有親子課程，千坪空間的兒童館，也規劃多處遊玩角落，有塗鴉黑板、玩具火車頭、互動打卡牆、小公主美妝鏡等，讓小朋友從小當網美。

▲有玩樂角落跟打卡牆。

針對較大的大小孩，規劃出「ANIMATE SQUARE動漫空間」，開賣熱門電影、火紅動漫與話題卡通相關週邊，首檔為寶可夢主題限定快閃，即起至2021／1／24除百款週邊商品販售外，還有最新話題對戰機台「寶可夢加傲樂Pokémon Ga-Olé」可體驗。

SOGO百貨近期也發布最新出版的防疫 X 環境教育遊戲圖卡「跟著ThanQ逛綠色百貨」，教導兒童包含個人衛生、飲食、節能、環保等10項重要觀念，該圖卡透過連連看、畫圖、圈一圈等活動，在遊戲的同時，學習防疫、垃圾分類、個人衛生、產銷履歷、再生能源、餐桌禮儀等知識，將複雜抽象的概念，轉變為輕鬆好玩的內容，未來遊戲圖卡數位內容，也於網路免費供全民下載。