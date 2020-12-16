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新光三越、SOGO推12月「晚鳥三倍券」優惠　直接現折、獨家特價通通有

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▲晚鳥,三倍券。（圖／新光三越、SOGO提供）

▲百貨推12月晚鳥三倍券優惠，還沒消費的民眾快把握最後機會。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

振興三倍券使用期限倒數計時，百貨業者新光三越、SOGO紛紛釋出專屬優惠，新光三越推出特定商品單筆消費滿額，可享翻倍現抵，SOGO則祭出全館單筆消費滿3,000元送300元抵用券，加上適逢歲末年終商品特價出清，加上專屬三倍券優惠，還沒用完快把握最後機會。

新光三越看準消費三倍券最後使用期限，搭配冬換季檔期的流行服飾5折起優惠，即起至12／31期間，針對服飾、休閒用品規劃三倍券、動滋券晚鳥優惠，消費者持振興三倍券、動滋券，採買服飾或休閒運動商品，依品牌消費可享不同回饋。

如SKECHERS持紙本券任一面額消費單筆滿3,300元折抵300元、UNDER ARMOUR單筆消費滿6,000元折抵600元等，還有萬件夯品持券獨享優惠價，包括K-SWISS男女時尚運動鞋、NIKE JOYRIDE女款慢跑鞋等，此外如EDWIN連帽上衣、J.LINDEBERG雙色羊毛針織衫、Pelutini紳士皮鞋、CANTWO長版綁帶風衣外套、HILL TOP男款二合一防水羽絨短大衣，都可享3.8折至5折的特價。

▲晚鳥,三倍券。（圖／新光三越、SOGO提供）

▲SKECHERS GORUN FORZA 4，消費滿額可現折。（圖／新光三越提供）

▲晚鳥,三倍券。（圖／新光三越、SOGO提供）

▲CANTWO 長版綁帶風衣外套。（圖／新光三越提供）

SOGO台北店於12／18舉辦WINTER SALE，商品全面5折起之外，三倍券再加碼，全館單筆滿3,000元送300元抵用券；超市、餐廳、小吃、食品名店單筆滿1,000元送100元餐飲抵用券，近期適逢低溫天氣，各式禦寒商品如冬被、保暖大衣、電暖器也推促銷，另延續週慶熱潮，來店禮也推出「Hello Kitty點點環保提袋」，消費滿千即可兌換。

▲晚鳥,三倍券。（圖／新光三越、SOGO提供）

▲忠孝館Timberland毛毛帽T，原價4,500元，特價2,990元。（圖／SOGO提供）

▲晚鳥,三倍券。（圖／新光三越、SOGO提供）

▲復興館TRAVELER雙機能防水撥水羽絨女性外套，原價8,900元，特價6,675元，限量10件。（圖／SOGO提供）

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