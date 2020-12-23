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「晚鳥三倍券」再不買成廢紙！　3大百貨齊推年底優惠整理

▲百貨晚鳥三倍券優惠。（圖／各業者提供）

▲三大百貨針對晚鳥三倍券，推出最後優惠。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年底即將來臨，於年中發放的振興三倍券使用期限將至，三大百貨包括遠百、新光三越、SOGO也其推優惠，除搭上年底促銷檔期之外，還針對晚鳥三倍券「再加碼」，遠百推出滿額回饋抵用券，而新光三越除前一波獨家特價、滿額現抵之外，再祭點數換民生用品方案，號召會員來館持消費券再搶一波！

振興三倍券使用進入最後階段，消費期限到12／31，據統計市面上還有14億元三倍券未使用，遠百近期祭出專屬優惠方案，從12／25起持紙本振興券消費，全館當日單筆滿3,000元送300元抵用券，還可累贈，但注意3,000元需使用紙本振興券「全額支付」。而抵用券可於12／25至2021／1／1期間，於全館當日單筆消費每滿3,000元可抵用1張。

遠百表示，針對三倍券推滿額回饋，再搭配遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百「生日慶」優惠，以及其他八店的「迎新禮讚」檔期，特價與滿額回饋再加碼，把握特定幾天等同雙重回饋。

▲百貨晚鳥三倍券優惠。（圖／各業者提供）▲百貨晚鳥三倍券優惠。（圖／各業者提供）

▲（左）遠百信義A13 JUST CAVALLI 生日慶期間全店5折起，經典豹紋短版風衣外套，推薦價57,600元；（右）板橋大遠百生日慶CHARLES & KEITH大象灰粗鍊包，售價2,790元。（圖／遠百提供）

新光三越搭配冬換季檔期的流行服飾5折起優惠，即起至12／31期間，消費者持振興三倍券、動滋券，採買服飾或休閒運動商品，依品牌消費可享不同回饋，如滿額現抵、獨家特價等優惠。12／25起再推會員燒點回饋，12／25至2021／1／3期間，APP扣30點可兌換300元電子抵用金；扣300點可兌換3,000元抵用金，單筆消費滿1萬元至2萬元可折1,000元。

▲百貨晚鳥三倍券優惠。（圖／各業者提供）

▲新光三越針對旗下220萬會員，祭出點數折抵號召買氣。（圖／新光三越提供）

SOGO台北店也三倍券推再加碼，全館單筆消費滿3,000元，並使用紙本三倍券全額支付，便可加贈300元抵用券；超市、餐廳、小吃、食品持三倍券支付，單筆滿1,000元送100元餐飲抵用券，忠孝館12／25還推出特賣活動，除ROOTS全面3折起外，還有其他品牌Right-on、plain-me、ArnoldPalmer都有特價。

▲百貨晚鳥三倍券優惠。（圖／各業者提供）▲百貨晚鳥三倍券優惠。（圖／各業者提供）

▲（左）忠孝館Right-on CAMP7女裝拚色休閒連帽長袖上衣，原價2,190元，特價1,590元，限量10件；（右）忠孝館ArnoldPalmer女休閒外套，原價5,950元，特價1,500元，2色共限量30件。（圖／SOGO提供）

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