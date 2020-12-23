戴了也沒用！實測5類口罩「這款最母湯」　15cm以內狂吸病毒入體內

▲布口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情不減，各國民眾也紛紛戴起口罩防疫，不過口罩的種類也分很多種，更不是人人都會戴上醫療口罩。最近一項研究對5種口罩進行測試，分析指出N95口罩的防護能力最好，可以阻擋近100%的噴沫，相反的「布口罩」的防護能力就沒有那麼好，只能隔絕96.4%的噴沫，若是人與人之間的距離不超過6英尺（約0.15公尺），則透過噴沫感染新冠病毒的機率也會大大提升。

綜合外媒報導，新墨西哥州立大學（New Mexico State University）的研究小組於《物理學》雜誌上發表研究成果，他們對5種材質口罩進行測試，這些口罩分別為N95口罩、手術用口罩、布口罩、兩層式布口罩以及兩層式防水布口罩；儘管每種材質的口罩都大大減少了飛沫液體傳播的數量，但在防護能力上還是有所區分。

研究小組利用機器模擬會從鼻子或嘴中噴出的細小飛沫，隨後發現，每種口罩都能阻擋大多數的噴沫，其中N95口罩最強，可以100%的阻擋飛沫液體，而防護力最糟糕的則是普通布口罩，只能阻擋96.4%的噴沫。研究人員指出，每滴飛沫很可能包含數百萬個病毒，當人與人之間的距離不超過0.15公尺的時候，這些飛沫就很有可能被吸入，此時戴布口罩的人若是吸入足夠的量，很有可能因此患上新冠肺炎。

報導中指出，新冠肺炎平均感染的數值為1千顆病毒，而人光是打一次噴嚏就很有可能攜帶多達2億顆病毒，布口罩可讓1千多滴噴沫通過，而每滴噴沫都可能含有數百萬個病毒，儘管有戴著口罩，但仍無法有效預防病毒入侵。研究人員還說，戴口罩有一定的防護能力，但如果人跟人之間的距離非常近，還是有可能傳播、感染新冠病毒，所以不僅僅要戴口罩，更要保持一定距離，如果可以的話，最好是盡量避免面對面的人際互動。