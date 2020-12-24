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酒後暴怒打死想壞壞的恩人男同志　還在他遺體旁與女友嘿咻

▲桃園市童姓男子2年前因債務問題，夥同友人以西瓜刀猛砍導致其右手拇指斷裂被截肢，友人則持金屬棍棒痛毆。（示意圖／視覺中國CFP）

▲簡姓男子多次痛毆恩人，將他打趴在地，最後不治身亡。此為示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台中市簡姓房仲，透過友人蕭姓男子找上工作，蕭男還租屋無償接納簡男，頗有恩情。但2017年12月底，簡男帶著女友與蕭男在租屋處喝酒，酒後有同志傾向的蕭男開始挑逗簡男想發生關係，簡男暴怒，持燈管、金屬製桌腳暴打，直到蕭男昏死，簡男還與女友在蕭男遺體旁嘿咻，第二天一早才發現蕭男已經死亡多時。最高法院審理後，將簡男判刑6年4月定讞。

判決指出，簡男（31歲）與蕭是舊識，蕭男介紹於2017年8月起任職房屋仲介工作，蕭男還承租臺中市橋孝街房屋，讓簡男無償居住，對簡男頗有恩情。而案發於2017年12月22日晚間，簡男邀蕭男至橋孝街賃屋處飲酒，並於23日凌晨外出買酒及冰塊，共同飲用2瓶威士忌。

不料喝酒後，同性戀傾向之蕭男以手指摳簡男臂，挑逗欲入睡之簡男，更拉開簡男牛仔褲拉鍊並伸手撫摸簡男下體。簡男撥開蕭男的手，回說「我不喜歡」，但蕭男仍未停止，簡男不滿，先徒手毆打蕭男，但蕭男並未停止，仍持續撫摸，還發出淫蕩之叫聲。簡男惱怒，拿出燈管、金屬製桌腳多次毆打蕭男。

蕭男多次想開門離開，都被簡男抓回痛毆，簡男的陳姓女友也在一旁出聲吶喊。蕭男最後被打趴在地，簡男與女友還在一旁發生關係，沉沉睡到下午1點多，這才發現蕭男已經沒了呼吸，簡男要女友報警，將蕭男送醫急救，自己則向到場的警方自首犯罪。蕭男因頭胸部四肢多處外傷、胸部鈍擊、肋骨多處骨折、四肢挫傷，導致心因性休克及呼吸衰竭而傷重死亡。檢方依照傷害致死罪嫌，提起公訴。

一審法院審理後，將簡男判刑9年。案經上訴，高等法院台中分院審理後，因簡男與死者家屬達成和解，並先給付3萬元，台中高分院因此減輕刑度，改判有期徒刑6年4月。全案再上訴第三審，最高法院24日駁回上訴定讞。

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