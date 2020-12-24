黃琪爽開名車輕判6月　法官鼓勵「勇敢面對荒唐過去」

▲黃琪爽開名車，二審獲輕判6月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾以騙倒前總統陳水扁的「騙扁少年」黃琪，因假冒國泰集團公主蔡佳玲親戚的名義，詐騙車商提供市價400萬以上的Audi A8超跑，爽開十來天；又冒名開證券戶頭、租屋等，一審再遭判刑1年2月。二審高院24日宣判，改輕判6月，得易科罰金18萬元。法官還在判決理由中，鼓勵他「勇敢面對荒唐過去，走向美好踏實人生」。

詐欺犯常因滿口謊言，進了法院後經常還是天花亂墜，經過法官抽絲剝繭，一一釐清謊言中不合理的問題，才予以判刑。像黃琪騙倒陳水扁後，又犯下多次詐欺案件，這次還能獲得法官鼓勵的詐欺犯，屈指可數。

本名黃照岡的黃琪（28歲），2008年間騙倒當時官司纏身的前總統陳水扁，因此以「騙扁少年」聲名大噪。之後他於2011年間假冒頂新集團小開魏宏帆名義申辦美國運通頂級「黑卡」，盜刷600多萬元，2013年遭判刑7年定讞。他入獄服刑期間，又爆發幫獄友「口愛」事件，遭獄方暫停接見，他還打起行政官司敗訴確定。

他出獄後繼續犯案，2016年5月間冒用國泰集團蔡萬霖大房三子蔡鎮宇獨生女蔡佳玲的名義，向多家五星級飯店索取訂房優惠，判刑1年8月定讞。但檢方又查出，他當時也冒用蔡佳玲親戚的名義，詐騙車商提供市價400萬以上的Audi A8超跑，試駕10天又21小時；此外他也冒用高盛證券亞洲區副董事長宋學仁秘書的身分，詐騙證券商期貨交易手續費，也冒用周姓醫師的名義租屋。檢方提起公訴，一審判刑1年2月與4月（得易科罰金）。

案經上訴，高等法院二審審理期間，黃琪改打感情牌，法官還在庭上稱讚他揭露財團「看高不看低」的事實，某種程度有貢獻，「你真的很厲害，膽子很大，我很佩服」。另外他也表示，當時為了愛一個人，才做了這些事。他說只想找尋一個愛他的人，當時以為周男愛他，所以願意做這些。黃琪說，自己傻了這麼久，「現在終於醒了」，知道未來要多愛自己一點；他沒有期望法官輕判，但希望自已未來看到這份判決書，能提醒自己要更愛自已。合議庭法官聽完後，鼓勵他能找到未來的期許，最後祝福他「找到真愛。」

全案於24日宣判，法官針對他的犯行分別判刑3月、4月、3月，並宣告執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，其中冒名開戶、爽開名車部分先行定讞，冒名租屋部分則可以上訴第三審。合議庭表示，黃琪已經賠償被害人損失，另外也考量證券公司、租車公司為了迎合權貴，則未盡查證責任，也要負擔部分責任，因此做出改判。而合議庭最後還在判決書中鼓勵黃琪「勇敢面對荒唐過去，走向美好踏實人生」。