女攝影師稱找模特兒　傻妹開視訊網聊被要求「揉捏晃胸」全照做

▲一名女網友使用交友軟體，不慎將自己的裸體影片外流。（示意圖／免費圖庫pixels）



實習記者周依儒／綜合報導

網路交友詐騙多，日前一名女網友PO文分享了自己的悲慘經過，她表示自己在交友軟體上碰到一位女性攝影師，但沒想到視訊聊一聊後，這名攝影師就以她適合當拍照模特兒為由，開始叫原PO試著對鏡頭擺pose、甚至要原PO脫掉衣服檢查有無胎記、刺青和胸部真偽。不過原PO卻在全部照做後才回神過來驚覺，「我是不是被騙了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO無助發文。（圖／翻攝自dcard）



原PO在Dcard上發文表示，她有一天晚上在視訊交友軟體上亂滑，就滑到一名女攝影師，兩人聊一聊後，女攝影師說原PO長相甜美，很適合當她的模特兒，並傳了一堆自稱是自己作品照的圖片，甚至還說會給薪水，希望原PO可以答應。原PO起初本想拒絕，但看了作品照後，想到如果可以被拍的漂亮又有薪水的話那何不試試看？

原PO答應後，女攝影師說需要先側畫、素描她的身材長相，送給公司鑑定後才能決定衣服，起初只是簡單的看看左右臉、肩膀、腰部和腿部，之後女攝影師就以「檢查是否有刺青和胎記」為由，要求她把衣服和內衣都脫掉；不過沒想到，女攝影師竟然又以要檢查「胸部是不是真的」，叫她開始揉捏、晃動自己的胸部等做其他不雅動作，甚至是脫下內褲，原PO全都一一照辦。

▲女攝影師稱要幫原PO素描身體。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



女攝影師一直講到原PO手機沒電後才罷休，不過當原PO準備睡覺時卻驚覺好像怪怪的，因此隔天就立刻聯絡該名攝影師，但沒想到攝影師卻人間蒸發，直到原PO怒嗆要報警後才回覆訊息，不過在答應晚點回覆訊息後又消失。

原PO表示，她事後還是有去警察局，但由於沒有證據證明對方是否有截圖、側錄或散佈等，因此警方這邊也無計可施，同時她也無助表示，「我還在垂死掙扎，因為一直找不到類似案例，很想聽到有人告訴我，（選模特兒）是有這樣流程的...」。

▲原PO直到視訊電話講完後才驚覺怪怪的。（示意圖／免費圖庫pxhere）



對此，不少網友回覆，「其實你心裡有答案了，卻還是希望有人跳出來說『你猜錯了、你想多了』」、「希望妳沒有笨到露臉，你的影片有很大的可能被散播到素人外流群組/網站，甚至是被拿來聊色或用影片詐騙男生。」、「女生真的要好好保護自己啦」、「天啊..心疼你，不過感謝妳很有勇氣po出來提醒別人別再受騙了」、「任何試鏡都不會叫你這樣做的，影片大概會被賣掉...」

也有部分網友直指，「笨到讓人無言」、「很心疼，但都念到大學了有些基本保護自己的知識要有吧？只能說是自己的無知造成的」、「妳爸媽真的把妳保護的很好」、「真的有點太蠢了」、「脫衣服就很奇怪了怎麼還繼續後面的動作」、「原PO已經知道了啦，其他人不要再落井下石了」。