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久坐族在家「每天拉1根」背痛秒解決！他實驗1周見效　過來人狂推

▲上班族,OL,肩頸痠痛,疲憊,累,腰酸背痛,工作,上班。（圖／記者周姈姈攝）

▲拉單槓類似復健效果，讓肌肉與骨頭歸位。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者黃可昀／綜合報導

很多上班族久站、久坐，不免會出現背部痠痛等症狀。一名男子深受背痛折磨，按摩沒辦法緩解痠痛感，看中醫的成效也有限，通常隔天上班老毛病又犯，後來乾脆死馬當活馬醫，試試看拉單槓來舒緩，想不到1周內立即見效，神奇效果令他難以置信。

原PO在PTT表示，他背部的疼痛感是來自深層肌肉，所以用手按也壓不到痠痛部位，而且這種不適感連帶影響到腹部，最近長時間坐在電腦前工作症狀又惡化，「去看復健科，醫生幫我電療熱敷，當下有效但30分鐘又慢慢開始了」，只好自己在網路搜尋一些偏方試試看。

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他查到其中一項辦法就是去拉單槓，用手臂與背部力量帶動身體，進而舒展到上半身肌肉，改善久坐族的痠痛感，於是他馬上買了一組「門上單槓」在家鍛鍊，「拉了不到一個禮拜，立馬見效」，比過去看醫生等方式都還有用，忍不住驚呼拉單槓這個簡單動作，竟然就解決他長期困擾的毛病。

單槓, 運動,越野賽（圖／記者張一中攝）

▲提升肌肉量才是根治之道。（示意圖／記者張一中攝）

網友點出關鍵，之所以拉單槓對原PO來說這麼有效，是因為他肌肉量太少，加上平時沒有運動習慣，長時間維持同一個姿勢打電腦就容易背痛，透過拉單槓伸展背部肌肉，即可改善疼痛問題，「真的假的，我也有上背痛困擾，明天來去公園試試」、「拉槓跟深蹲超有感」、「你只是類似俗拉筋的效果」、「背部跟脊椎因為姿勢或承重產生變形問題，單槓吊起來重力往下拉就有矯正效果，問題是你姿勢跟習慣有沒改？」

網友也提到，徹底解決的方式是增加肌肉量，並且調整成正確坐姿，「我椎間盤凸出試過很多方法吊單槓效果最好」、「鍛鍊核心及後背肌來保護椎間盤、改善坐姿才是長治久安之道。」

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