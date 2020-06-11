久坐會短命「坐1小時少活22分」　台人「平均每天坐5.9小時」少活2小時

▲研究發現，久坐1小時會減少約22分鐘的平均餘命。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

久坐會短命！根據澳大利亞2011年研究結果，久坐1小時會減少約22分鐘的平均餘命；而根據台灣調查，台灣人每日平均久坐5.9小時，平均下來，可能少活2小時。由於現今國人大多忙碌，國健署也推動「在家運動」，並提出5種居家訓練，能隨時隨地健身，增加身體活動量，運動程度不亞於上健身房。

國健署社區健康組羅素英組長指出，現在民眾大多因為工作忙碌或太累等因素，沒辦法常常運動，但根據澳大利亞研究發現，每坐1小時會減少22分鐘的壽命，而根據我國「國民健康訪問調查」，我國國人每日平均久坐5.9小時，每週身體活動量未達WHO建議標準占47.3%，進一步以澳大利亞研究推算，如果每日久坐8小時，等於少活176分鐘，再以20天工作天算，相當少活2日。

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▲久坐、運動量少易胖！可能出現代謝症候群、糖尿病等問題。（圖／pixabay）

根據國健署資料顯示，久坐對於身體存在多項危害，例如增加心臟病、中風、糖尿病及代謝症候等非傳染性疾病的罹患率，也會造成骨骼的傷害與肌肉的退化，血液循環不佳，甚至會使思考變遲鈍並影響心理健康。

根據世界衛生組織建議，成年人每週應有至少150分鐘的中等強度身體活動量，民眾可以利用生活中的空檔，像是走一段路替代乘車等，每日累積10-30分鐘的運動量。

另外，為鼓勵民眾維持運動習慣，國健署也推動以下5種在家運動，無需特殊裝備，不受場地的限制，只需換上輕便運動裝束與準備兩瓶礦泉水，運用隨手可得的毛巾、彈力帶等物品，就能隨時隨地健身。

1.居家協調訓練「推推球運動」

爸爸和小朋友一起推著彈力球走，訓練小朋友的大肌肉群及手部肌肉與身體協調。

2.居家爆發力與協調訓練「反向跳運動」

親子一起玩雙人反向跳，可以訓練雙腳爆發力和身體協調性，還可以互相挑戰，看誰的耐力比較好，提升運動樂趣。

3.居家肌力訓練「深蹲運動」

手握彈力帶兩側末端，兩腳分開與肩同寬，踩住彈力帶往下蹲，可以強化下肢肌力，也可以親子面對面一起做，增加默契。

4.居家心肺及肌耐力訓練「跑步機」

手扶穩桌子或家具，穿運動鞋各踩一條抹布來回移動，以訓練下肢肌群為主，核心為輔，過程中手部不能離開扶手，以保持安全。

5.居家下肢肌耐力訓練「坐式健身車」

左右手維持不動，雙膝輪流輕頂礦泉水，可以訓練上肢、核心及下肢肌力，只要2瓶礦泉水，運動6分鐘，消耗約32卡熱量。