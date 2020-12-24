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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／萊豬今闖關　立院拼一天表決9項行政命令

記者蘇晏男／台北報導

立法院24日表決開放萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛進口的9項行政命令，以及涉及《食管法》、《學校衛生法》的相關條文修正草案，藍綠甲動備戰。《ETtoday新聞雲》全程直播。

原先國民黨規劃發動48小時甲動，於23日在立法院外舉辦「最後的無萊豬晚餐」晚會，但因我國新冠肺炎疫情升溫，黨團總召林為洲活動當天宣布取消動員群眾，改線上直播。待活動結束後，國民黨立委夜宿立法院外，抗議萊豬進口。

▲陳以信、蔣萬安、陳玉珍等國民黨立委夜宿立法院外馬路，抗議萊豬進口。（圖／翻攝自陳以信、陳玉珍臉書）

▲陳以信、蔣萬安、陳玉珍等國民黨立委夜宿立法院外馬路，抗議萊豬進口。（圖／翻攝自陳以信、陳玉珍臉書）

國民黨24日上午在臉書表示，昨天感謝無數支持食安、反對萊豬進口的好朋友，在立院現場或是網路上，與他們一起進行了守夜活動，這場守護食安的戰役，今天就是關鍵！萊豬進口的議案將在立法院表決，國民黨會堅定的表達人民反對「萊豬進口」的聲音。

國民黨立委陳玉珍則在臉書表示，反萊豬，國民黨各個委員夜宿立法院大馬路。清晨5點多醒來，希望民進黨立委找回初心，「家事國事天下事事事關心」。國民黨立委陳以信打趣表示，「睡馬路過夜之人生成就解鎖，包兩個睡袋就不冷了」。

至於原訂24日舉行的「全民繞行立法院」活動，國民黨昨天指出將全程取消，但仍會於國民黨官方臉書直播立法院院會審議萊豬進口行政命令的實況，讓民眾了解誰是真正捍衛食安？誰引進萊豬傷害國人健康？同樣呼籲民眾線上關心萊豬進口議題。

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