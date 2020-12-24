萊豬今表決！藍委夜宿立法院備戰　下週發起第二階段公投連署

記者黃翊婷／綜合報導

立法院會今日（24日）將議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案，國民黨與公民團體前一晚就在立法院外舉辦「最後的無萊豬晚餐」晚會，國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安皆到場為食安守夜，並表示下週會開始準備展開第二階段公投連署。此外，就在表決前一天，民進黨立委何志偉自曝身體不適，一度遭懷疑是想閃避萊豬議題，但他隨後出面澄清，強調會盡義務去立法院投票。

▲國民黨23日舉辦「最後的晚餐」晚會，黨主席江啟臣、總召林為洲領唱反萊豬戰歌。（圖／記者林敬旻攝，下同）

國民黨23日舉辦「最後的晚餐」晚會，由黨主席江啟臣帶領立委進行燭光祈福，黨團所有委員夜宿立法院為食安守夜，也是為了24日的表決備戰。江啟臣表示，關於萊豬進口這件事，民眾要的很簡單，為什麼政府此時倉促一紙行政命令就開放萊豬，至今仍不願意說清楚，要總統蔡英文到國會報告說明，蔡英文也不要，「我找她辯論，至今她都沒有回覆」，根本就是藐視在野黨，瞧不起在野黨，連講都不願意講。

「民進黨不會顧你的安危與健康，需要政府幹什麼？」江啟臣強調，國家只有一個，國家是人民的，人民不健康，又有什麼國家利益可言，除了守夜之外，黨團將在下週準備展開第二階段公投連署，遍地開花，直接訴求民意，讓人民自己決定，這才是真的民主。

▼▲江啟臣帶領立委進行燭光祈福。

立委蔣萬安也在致詞時抨擊，民進黨政府面對萊豬議題，從上到下、過去到今天，就只有一個字「騙」，就是欺騙人民、謊話連篇，呼籲民眾把握最後一晚，告訴選區的綠委24日就要進行萊豬表決，並要求他們投反對票，民進黨心中要有人民，不要只有黨意。

面對萊豬議題及相關爭議，行政院也提早一天在23日宣布，全國22縣市國中小午餐會全面使用國產品，讓家長安心。然而，民進黨立委何志偉同日晚間突然在臉書自曝出現頭暈、喉嚨腫等症狀，並在民進黨中執會結束後前往台北聯合醫院進行病毒篩檢，一度遭到質疑是否想藉此逃避24日的萊諸表決，但他隨後出面澄清，強調會盡到該盡的義務，24日仍會前往立法院投票。

▼蔣萬安抨擊民進黨政府在萊豬議題上只會「騙」。