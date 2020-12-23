暴冷一波！跨年夜全台急凍挑戰寒流　「台北探8°C」一路冷到明年

▲跨年夜今年最強冷空氣來襲，強度直逼寒流。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

跨年夜全台急凍！氣象局指出，近期最強一波冷空氣30日來襲，強度已上修為強烈大陸冷氣團，有望挑戰寒流，屆時台北低溫下探10-12度，將一路影響到明年初。

氣象預報員官欣平表示，今天鋒面形成，夜間逐漸通過，明天較乾冷空氣南下，平安夜、聖誕節天氣較為乾冷，各地低溫為16-19度，北部整天高溫都在20度以下。

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▲平安夜天氣。（圖／中央氣象局）

天氣也會從濕冷轉乾冷，迎風面大台北、東半部仍有雨勢，降雨熱區以基隆北海岸、宜蘭、大台北山區為主，但相較今日降雨空檔會稍多，中南部天氣則會轉晴。

周六東北季風減弱，北部高溫可回升到20-23度，下周日、一又迎來新一波冷空氣影響，北部高溫再下降至18-20度，各地低溫16-19度。

▲跨年夜冷空氣強度直逼寒流，台北低溫估下探10-12度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

至於備受矚目的跨年夜天氣，氣象局說，30日影響台灣的冷空氣是近期內最冷的一波，強度已上修到強烈大陸冷氣團，有望挑戰寒流，台北低溫預估僅剩10-12度，桃園以北、東半部多雲，偶爾可能會有飄雨。

根據氣象局統計，跨年期間遇到寒流或強烈大陸冷氣團影響次數不算少，有一半以上都會遇到冬季系統影響，去年跨年就有大陸冷氣團影響，2010、2012年為寒流影響，2014年為強烈大陸冷氣團影響。

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