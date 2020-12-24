　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆「月實休6天」累翻！長榮開鍘染疫機長...還是被罵　機師喊冤

▲▼長榮航空駕駛艙。（圖／翻攝自長榮航空粉專）

▲長榮航空爆出紐籍機師染疫趴趴走的事件。（圖／翻攝自長榮航空粉專）

記者許凱彰／採訪報導

長榮航空紐西蘭籍機師（案765）檢疫3天後，與廣達集團30多歲女員工（案771）有密切往來，5天台北、桃園趴趴走，造成該女染疫，台灣0本土確診也因此破功。有長榮航空機師受訪時表示，「整個月不是在飛機上，就是在房間裡，真正可以放假大概只有6-8天。」對於防疫他們比任何人都還謹慎，不能因為一個人的「個人行為」壞了全部人的努力。

長榮航空紐籍機長染疫，卻未據實通報期間的行蹤，23日晚上長榮航空發出聲明，「經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分。」據悉，紐籍機長所屬的波音777機隊，加上外站津貼、飛行加給，月薪普遍落在35萬到40萬之間。紐籍機長的行為為長榮航空名譽蒙上陰影，如今遭到公司免職，可以說是跟原本的高薪過意不去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲菲籍男子肯尼斯去年8月搭乘長榮航空由美國西雅圖飛往桃園機場途中，對鄰座台女伸狼爪指侵得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空在23日晚間決議將該染疫機師免職。（資料照／記者沈繼昌攝）

有機師接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時提到，他們機組員不是在飛機上執飛，就是在房間裡隔離檢疫，在防疫上肯定比一般人更謹慎，3天的檢疫隔離哪裡都不敢去，只能在房間裡，實際上的DO（休假）只有約6-8天。

他還補充表示，看到網路上瘋狂攻擊公司與其他機師，其實有些難過，明明就很努力在進行防疫，卻因為一個人的「個人行為」，讓同事們與台灣人民的努力化為烏有。

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲有機師看到網路上針對他們的言論深表難過。（資料照／記者沈繼昌攝）

還有另一名長榮航空777機隊台籍機長徐瑋鍠在臉書上發文直言，「身為長榮航空的一份子」，感到羞愧，對不起國人，致上最沉重的道歉；但他也提到，他們絕對不會避責，請大家相信長榮航空未來會更加強管理，希望國人跟社會大眾不要對他們失望。

以下為徐瑋鍠臉書全文：

首先要跟大家致上最沉重的道歉，身為長榮航空的一份子，我們感到羞愧，對不起國人。

最近本土確診病例#765爆發後，起源為本公司機長不遵守防疫規範的行為，新聞爆發後，不只國人，全公司同仁，尤其所有飛行員皆是很大的衝擊，羞愧、氣憤、罪惡感油然而生，心理有許多複雜的情緒。我們從疫情開始，公司絕大部分的同仁一直兢兢業業，恪守政府相關防疫規範。而公司對於違規的同仁，不論飛行員或是空服員，只要事證明確的，都一律開除，目前已經有4名空服員，2名飛行員皆因為違反防疫規定被公司開除，已離開公司。

對於社會大眾有疑慮的部分: 機組人員回台只隔離三天，我在此說明，這項規定是有前提條件的: 一是規範機組人員飛到國外只能待在旅館不能外出，二是規範回台後再加三天不能外出，以整趟航班來說，已達8-10天的隔離，算下來平均一個月最多只能兩個長班，因為光隔離時間就超過大半個月，從三月執行到現在，已經有不少飛行員在不算國外旅館的隔離天數下，回台隔離期間早已累積超過60天了，在疫情不明確的長期抗戰下，我們不知道這樣狀況還會持續多久，所有飛行員身心也受到極大的煎熬。

飛行員職責之一是將所有防護裝備:口罩、防護衣、未來可能還有醫療物資、疫苗等，運送到世界各地。深覺自己責任重大，我們也很安慰至少可以為國家、國人盡一份棉薄之力，但是，一直以來恪守職責以及努力都被一個不守規矩的外籍機長給摧毀殆盡了......，心中之沉痛，無可言表，我只是想表達: 我們絕大部分的飛行員都是兢兢業業努力遵守主管機關規定，以在疫情期間能對國家社會有所貢獻感到驕傲，請國人給我們再度信任的機會，我代表背後一群守法的飛行員表達最期待的心聲。

一人犯錯，共同承擔，我們不會避責，請相信長榮航空未來將更加強管理，我們也會努力克盡職責，請國人及社會大眾不要對我們失望！

As a pilot，we will do our best，always。

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爆「月實休6天」累翻！長榮開鍘染疫機長...還是被罵　機師喊冤

運動中心「殘酷現實」！女團享教練全套服務　他一群男的被忽略

253天防疫失守「桃園+1」確診！全台病例分布圖　彰化以北幾乎淪陷

女手機續約收到AirPods爽翻！內行人點破「黑暗真相」：妳太天真

今年首波「寒流」恐探6°C！3波乾濕變天　北→南急凍時程表出爐

紐籍機師害台股蒸發「6700億」　朱學恒氣炸：罰到去路邊要飯為止

「廣達妹」被封神牽制毒機師5天！一張圖比較吹哨「護國舞小姐」

交通部「防疫4大指示」出爐！台鐵、高鐵場站沒戴口罩最高罰1.5萬

2020王道永續指標線上發表會　不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍

0本土破功又迎元旦3天連假　迎曙光、台灣燈會將擬應變計畫

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

他逛南崁好市多「10天後有症狀」醫：若被確診，機師對不起全台灣

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

爆「月實休6天」累翻！長榮開鍘染疫機長...還是被罵　機師喊冤

運動中心「殘酷現實」！女團享教練全套服務　他一群男的被忽略

253天防疫失守「桃園+1」確診！全台病例分布圖　彰化以北幾乎淪陷

女手機續約收到AirPods爽翻！內行人點破「黑暗真相」：妳太天真

今年首波「寒流」恐探6°C！3波乾濕變天　北→南急凍時程表出爐

紐籍機師害台股蒸發「6700億」　朱學恒氣炸：罰到去路邊要飯為止

「廣達妹」被封神牽制毒機師5天！一張圖比較吹哨「護國舞小姐」

交通部「防疫4大指示」出爐！台鐵、高鐵場站沒戴口罩最高罰1.5萬

2020王道永續指標線上發表會　不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍

0本土破功又迎元旦3天連假　迎曙光、台灣燈會將擬應變計畫

「771廣達妹」遭網友獵巫　王浩宇心痛：PTT何時崩壞成如此

五月天明天開唱緊急宣布：開放退票！　深夜再拋「耶誕震撼彈」

爆「月實休6天」累翻！長榮開鍘染疫機長...還是被罵　機師喊冤

運動中心「殘酷現實」！女團享教練全套服務　他一群男的被忽略

253天防疫失守「桃園+1」確診！全台病例分布圖　彰化以北幾乎淪陷

女手機續約收到AirPods爽翻！內行人點破「黑暗真相」：妳太天真

傳說中的香奈兒「獅子唇膏」現身！「焦糖奶茶#227」小紅書狂推超百搭

俄羅斯傳成功研發「隱形轟炸機」發動機　2021年初進行測試

戴晚郎／愛台灣，必先愛美國　全民一起吃萊豬！

「2021年暴富發大財」3星座公開！　第2名好姻緣跟錢一起上門

外送員取餐架側柱「誤催油門」　飛撞店家3機車！雙手秒舉驚呆

生活熱門新聞

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

獨／紐機師與廣達女搭捷運　來回北車象山

老公天兵行為　妻子洗衣崩潰怒吼

廣達妹牽制毒機師！一張圖比較護國舞小姐

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

只隔離5天！新加坡短期商務人士無罩上班

飲料灑翻了！外送員「4動作」診所妹爆淚

紐籍機師害台股蒸發6700億　朱學恒：罰到去路邊要飯

火鍋店遭肉搜　衛生局：別再傳了

元旦連假！交通部「防疫4大指示」出爐

長榮電話連線火速開除紐籍機師

耶誕城活動停辦！他列出「歷史時間軸」一看不妙

更多熱門

相關新聞

阿湯哥飆罵劇組人員惹議！　公關急滅火

阿湯哥飆罵劇組人員惹議！　公關急滅火

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《不可能的任務7》，拍攝過程受新冠肺炎疫情影響一波三折，數度因疫情被迫中斷，日前更因為有工作人員未遵守防疫規定，讓他當場暴怒大罵：「如果下次再看到你們這樣，那就他X的給我滾蛋！」雖有很多人讚賞他的舉動，但也引來許多網友反感，認為他在製造「高壓工作環境」，對此，公關團隊也急上火線緩頰。

林靜儀酸足跡圖：中共人臉辨識才有興趣知道

林靜儀酸足跡圖：中共人臉辨識才有興趣知道

華航擴大防疫管理祭重罰　違規機組員停職「最重甚至解僱！」

華航擴大防疫管理祭重罰　違規機組員停職「最重甚至解僱！」

紐籍機師害台股蒸發6700億　朱學恒：罰到去路邊要飯

紐籍機師害台股蒸發6700億　朱學恒：罰到去路邊要飯

染疫機師趴趴走「公司也敢騙！」　長榮開鍘「掰了」紐籍機師

染疫機師趴趴走「公司也敢騙！」　長榮開鍘「掰了」紐籍機師

關鍵字：

長榮航空紐籍機師案765廣達集團本土病例徐瑋鍠新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

獨／紐機師與廣達女搭捷運　來回北車象山

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

偵爆犬退休最後一嗅　大禮從天而降

13歲國中妹一見鍾情27歲老師！苦戀7年結婚了

老公天兵行為　妻子洗衣崩潰怒吼

大眼妹約到壯壯男　慘成裸屍被塞箱

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面