爆「月實休6天」累翻！長榮開鍘染疫機長...還是被罵　機師喊冤

▲長榮航空爆出紐籍機師染疫趴趴走的事件。(圖/翻攝自長榮航空粉專)

記者許凱彰/採訪報導

長榮航空紐西蘭籍機師(案765)檢疫3天後,與廣達集團30多歲女員工(案771)有密切往來,5天台北、桃園趴趴走,造成該女染疫,台灣0本土確診也因此破功。有長榮航空機師受訪時表示,「整個月不是在飛機上,就是在房間裡,真正可以放假大概只有6-8天。」對於防疫他們比任何人都還謹慎,不能因為一個人的「個人行為」壞了全部人的努力。

長榮航空紐籍機長染疫,卻未據實通報期間的行蹤,23日晚上長榮航空發出聲明,「經紀律委員會一致決議,對紐籍機長做出免職處分。」據悉,紐籍機長所屬的波音777機隊,加上外站津貼、飛行加給,月薪普遍落在35萬到40萬之間。紐籍機長的行為為長榮航空名譽蒙上陰影,如今遭到公司免職,可以說是跟原本的高薪過意不去。

▲長榮航空在23日晚間決議將該染疫機師免職。(資料照/記者沈繼昌攝)

有機師接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時提到,他們機組員不是在飛機上執飛,就是在房間裡隔離檢疫,在防疫上肯定比一般人更謹慎,3天的檢疫隔離哪裡都不敢去,只能在房間裡,實際上的DO(休假)只有約6-8天。

他還補充表示,看到網路上瘋狂攻擊公司與其他機師,其實有些難過,明明就很努力在進行防疫,卻因為一個人的「個人行為」,讓同事們與台灣人民的努力化為烏有。

▲有機師看到網路上針對他們的言論深表難過。(資料照/記者沈繼昌攝)

還有另一名長榮航空777機隊台籍機長徐瑋鍠在臉書上發文直言,「身為長榮航空的一份子」,感到羞愧,對不起國人,致上最沉重的道歉;但他也提到,他們絕對不會避責,請大家相信長榮航空未來會更加強管理,希望國人跟社會大眾不要對他們失望。

以下為徐瑋鍠臉書全文:

首先要跟大家致上最沉重的道歉,身為長榮航空的一份子,我們感到羞愧,對不起國人。



最近本土確診病例#765爆發後,起源為本公司機長不遵守防疫規範的行為,新聞爆發後,不只國人,全公司同仁,尤其所有飛行員皆是很大的衝擊,羞愧、氣憤、罪惡感油然而生,心理有許多複雜的情緒。我們從疫情開始,公司絕大部分的同仁一直兢兢業業,恪守政府相關防疫規範。而公司對於違規的同仁,不論飛行員或是空服員,只要事證明確的,都一律開除,目前已經有4名空服員,2名飛行員皆因為違反防疫規定被公司開除,已離開公司。

對於社會大眾有疑慮的部分: 機組人員回台只隔離三天,我在此說明,這項規定是有前提條件的: 一是規範機組人員飛到國外只能待在旅館不能外出,二是規範回台後再加三天不能外出,以整趟航班來說,已達8-10天的隔離,算下來平均一個月最多只能兩個長班,因為光隔離時間就超過大半個月,從三月執行到現在,已經有不少飛行員在不算國外旅館的隔離天數下,回台隔離期間早已累積超過60天了,在疫情不明確的長期抗戰下,我們不知道這樣狀況還會持續多久,所有飛行員身心也受到極大的煎熬。



飛行員職責之一是將所有防護裝備:口罩、防護衣、未來可能還有醫療物資、疫苗等,運送到世界各地。深覺自己責任重大,我們也很安慰至少可以為國家、國人盡一份棉薄之力,但是,一直以來恪守職責以及努力都被一個不守規矩的外籍機長給摧毀殆盡了......,心中之沉痛,無可言表,我只是想表達: 我們絕大部分的飛行員都是兢兢業業努力遵守主管機關規定,以在疫情期間能對國家社會有所貢獻感到驕傲,請國人給我們再度信任的機會,我代表背後一群守法的飛行員表達最期待的心聲。



一人犯錯,共同承擔,我們不會避責,請相信長榮航空未來將更加強管理,我們也會努力克盡職責,請國人及社會大眾不要對我們失望!



As a pilot,we will do our best,always。