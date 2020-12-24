「771廣達妹」遭網友獵巫　王浩宇心痛：PTT何時崩壞成如此

▲王浩宇臉書呼籲網友，不要再獵巫案「771例」的廣達妹。（圖／ETtoday資料照片）



記者林彥臣／綜合報導

「案771例」廣達集團女員工因為與「案765例」紐西蘭機師連日出遊，遭到染疫，成為台灣253天以來的首起新冠肺炎（COVID-19）本土病例，在PTT等網路社群上遭到獵巫。對此曾經也是PTT名人的桃園市議員王浩宇痛心表示，什麼時候，PTT崩壞成如此。

王浩宇在臉書發文呼籲，「不要再獵巫771」，要守住疫情，最重要的關鍵是接觸者要誠實，目前PTT這種方式羞辱主動配合疫調的確診者、挖她身分隱私、批評她小三CCR的討論，以後誰敢誠實配合疫調？

王浩宇痛心表示，什麼時候，PTT崩壞成如此。

網友在王浩宇臉書留言表示，「鄉民的正義？」、「仇女聖地你不知道嗎？」、「PTT就一堆噁男聚集地啊」、「真的要給她隱私，不然以後叫她怎麼面對社會」、「我也覺得PTT好像長歪了，很容易變成帶風向造謠言的地方」。

▲台北市議員黃郁芬也強調，獵巫的現象無助疫情控制，反而阻礙有症狀的人求助。（圖／記者李毓康攝）



台北市議員黃郁芬也對這個現象表示，現在網路上出現許多「台女要害死台灣了」、「ㄈㄈ尺誤國」等仇女言論，她呼籲大家冷靜，停止謾罵、獵巫的行為，把個案往死裡打並不會對疫情控制有幫助，反而會讓有症狀的人更不敢尋求幫助，「使辛苦的醫護人員更難以從頭根絕疫情的傳播。」

►取得衛福部健食字號調節血脂、體脂雙認證