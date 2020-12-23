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0本土案例破功！電商再現口罩搶購潮　不到一天買氣激增2倍

▲▼加印「MD」、「Made In Taiwan」的雙鋼印口罩於今日(24日)起正式開賣,實名制口罩,武漢肺炎,健康,防疫,流感,感冒,新冠肺炎,醫療口罩,公共衛生,傳染。（圖／記者李毓康攝）

▲國內再度爆出本土病例，電商平台發現口罩、防疫用品的搜尋量及採購熱度更勝平日。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

時隔253天，台灣又再出現本土病例，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前國內累積776例確診，分別為681例境外移入，56例本土病例，尤其案771發病後在社區活動長達8天，有專家擔心「疫情已碰到社區邊緣」，民眾也再度拉起防疫警戒心，各大電商更明顯觀察到從22日下午的每週例行記者會發布後，口罩、防疫用品的搜尋量及買氣大增，不到一天的時間，銷售成長2倍之多。

中央流行疫情指揮中心22日召開臨時記者會，公布國內新增1例本土新冠肺炎確診案後，口罩買氣又有升高現象，東森購物網觀察，站上23日口罩銷售熱度較前一日明顯成長2倍之多，網站也推出防疫專區，集結各款MIT口罩商品、抗菌用品、洗手機、保健食品等，滿足消費者的防疫需求。其中推出多檔口罩商品優惠，例如摩戴舒平面成人雙鋼印口罩，單盒50片裝，兩盒優惠價500元免運費；久富餘雙鋼印成人醫用口罩則有多款特殊花色，除了應景的聖誕限定款、冰晶雪花版，還有新春跨年煙火款、金牛送財戴起來迎接2021年。

摩戴舒醫用口罩（圖／東森購物提供）

▲摩戴舒平面成人雙鋼印口罩，12/22～1/31期間下單兩盒優惠價500元免運費。（圖／東森購物提供）

PChome 24h購物指出，22日下午中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，說明台灣出現本土個案後，全台消費者防護意識再次飆升，短短兩小時內站上防疫用品搜尋量較平日同時段成長近2倍，其中，口罩商品需求更勝平日採購熱度，像是美德、普惠、MOTEX 摩戴舒、康匠、艾可兒等品牌，買氣皆相當熱絡，防護用品如洗手乳、乾洗手、抗菌噴霧、濕紙巾等，選購需求亦不斷攀升。

松果購物觀察到，指揮中心記者會說明後，下午15:00開始陸續有不少消費者進行搜尋﹑下單口罩以及各種防疫商品，進一步分析發現站上「口罩」、「醫療口罩」、「兒童口罩」、「聖誕醫療口罩」關鍵字搜尋量較上周同期成長6～7成，截止目前為止，口罩與各種防疫商品訂單量較上周同期成長25%，皆以6盒購買數量為居多。

▲▼案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

▲本土個案771活動軌跡的公布，民眾防護意識再度拉高，對於口罩及防疫用品的選購需求攀升。（圖／指揮中心提供）

博客來表示，從22日下午起，「中衛口罩」、「口罩」躍升為熱銷關鍵字排行榜冠、亞軍，像是Motex摩戴舒與剛上架的清新宣言等醫療用口罩，多款夢幻新色銷售一空，目前站上還有清新宣言夢幻新色清心小花、時尚藝人黑色以及MOTEX摩戴舒平面小童口罩雪白星星、彩虹小馬、變型金剛等款式，持續攻占全館即時榜。

由於口罩熱度持續不減，只要推出新花色就會成為購買重點，博客來發現，像是善存的隔壁的貓、我家小捲等花色，上架不到半天即搶購一空，此外，隨著聖誕節接近，不少人會選擇耶誕設計風格口罩增添過節氣氛，或選擇醫療口罩做為交換禮物，蒐集各種花色口罩已成為疫情下的全民運動。

遠傳friDay購物觀察內部數據資料發現，22日新聞公布後，口罩、消毒清潔液等日常清潔防護商品，關鍵字搜尋量較前一日急速暴增近60倍，帶動口罩買氣，單日銷量較平日成長5成，預期民眾補貨心理，站上醫療用口罩等日用備品銷量，可望在一週內翻倍成長。此外，在國內醫療用口罩數量充足情況下，無論是關鍵字搜尋或銷量，民眾選購口罩的偏好已從半年前的多組數需求，轉變為特殊色或花色的喜好，第四季至目前為止，特殊色口罩整體銷量較第三季成長超過3成，關鍵字搜尋量也增加近百倍。

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