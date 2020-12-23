涉詐秋冬補助45萬！承億文旅捐公益物資100萬　副總獲緩起訴

▲承億文旅嘉義市總部辦公室 。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

承億文旅集團洪姓副總等62人涉嫌詐領秋冬旅遊補助共計45.7萬元，經台中地檢署搜索偵辦，洪姓副總等人坦承認罪，並繳回犯罪所得，今處分洪姓副總等人緩起訴，但洪姓副總另需捐贈公益物資100萬給社會局。對此承億文旅也回應，一時的無心之失，公司深感抱歉，也會加強員工法治教育，除這次捐贈之外，承億向來支持公益活動，未來也會持續努力。

交通部觀光局2019年為活絡國民旅遊市場，9月1日起至12月31日止推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，內容包含住宿補貼、夜市消費補助等優惠措施。

台中地檢署獲報，承億文旅集團申報暖冬補助有問題提出告發，檢察官立刻指揮調查單位進行蒐證監控，發現承億文旅2019年1月1日至1月31日止，暖冬補助期間涉嫌以假人頭等不實資料請領補助。

檢調偵查期間，洪姓副總等人都已承認涉案，深感悔悟、犯後態度良好，加上多數都是公司基層員工，並未實際分得補助款，認定全案以緩起訴處分為適當。不過，洪姓副總緩起訴2年、緩起訴確定1個月內，免費提供價值100萬公益物資，給地檢指定弱勢團體與個人，捐贈儀式也將在明天上午舉辦。