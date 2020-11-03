桃園男亂傳確診泰籍移工足跡　認罪獲緩起繳國庫5萬元+法治教育

▲桃園市陳姓男子今年7月間在網路上散播泰籍移工確診個案曾涉足桃園市內多處地點，市府新聞處緊急提出澄清，籲請民眾不要傳發以免觸法。（資料照／翻攝自市府新聞處）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年7月間以手機透過Line傳播「新屋中山東路味道犁頭洲和太企業的泰國員工感染新冠狀病毒，小心喔…」等不實訊息給親友，影射該公司人員罹患新冠肺炎確診病例，供不特定多數人閱覽與分享，陳男到案說明時坦承犯行，桃檢認為陳係犯嚴重特殊傳染性肺炎防治法及紓困振興特別條例案件，但審酌犯後態度良好，5年內又無遭受有罪判決之前科，偵結予以緩起訴處分為期1年，但需向國庫繳交5萬元並參加法治教育課程1場次。

今年7月間，桃園市網路與Line通訊軟體上流傳泰籍移工確診案在桃園市境內移動足跡傳聞，「泰籍移工確診個案曾在桃園市中壢火車站、中平路商圈、某大型賣場等地出現，他去過以上地點，請大家小心保護自己…」，引發不少市民疑慮。

桃園市政府市新聞處為此公開澄情，「中央流行疫情指揮中心仍在調查其移動足跡，網傳的各項移動足跡皆為未經證實之假訊息，亦非正式對外發布之資訊，後續將由中央流行疫情指揮中心統一公布疫調與其活動史，籲請民眾不要轉傳，以免觸法。」

案發後，檢警立即著手偵辦，查出涉案人是51歲的陳姓男子，係某消防工程公司負責人，陳男到案後坦承犯行，警方則提供相關Line截圖照片佐證，桃檢審酌，陳男坦白犯行且態度良好，5年內又無遭受有罪判決之前科，參酌可能因一時失慮而觸法，審酌刑法第57條所列事及公共利益之維護，偵結予以緩起訴處分為適當，陳男在緩起訴處分確定之日起6個月內向國庫支付5萬元並參加桃檢定之法治教育課程1場次。

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