「好貴的薑母鴨！」桃園男被抓酒駕　繳公庫繳4萬緩起訴

▲桃園市連姓男子今年10月間在八德區某家薑母鴨店吃完消夜，凌晨才騎車返家卻碰上臨檢，酒測值剛好0.25被送辦，桃檢依公危罪嫌緩起訴。（資料照／記者周宸亘攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市連姓男子今年10月間與友人相約在八德區薑母鴨店吃宵夜，薑母鴨鍋湯中含有不少米酒成分，連男多喝了幾碗湯，至凌晨零時許自覺酒意退去，騎車上路返家碰到酒測臨檢，酒測呼氣值達0.25毫克，被警方依公共危險罪嫌送辦；桃檢偵訊時，連男坦承有吃含有酒精成分的薑母鴨後騎車上路，檢方考量連並無前科且犯後態度良好，偵結予以緩起訴處分為期1年，需向公庫繳付4萬元，參加法治教育課程1場。

檢警調查，44歲的連姓男子於今年10月25日晚間9時許與友人相約在八德區某家薑母鴨店吃宵夜，因鍋湯中含有米酒等酒精成分烹煮鍋料，連男一連喝了多碗湯，直至凌晨自覺酒意已退才騎車回家，1時許行經桃園區建華街碰上警方臨檢攔查，酒測呼氣值正好達每公升0.25毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

桃檢偵訊時，連男坦承有吃了含有酒精的薑母鴨，可能未等酒精完全消退就騎車上路返家，警方並提供酒測單、舉發違規單等佐證，檢方認定其犯行明確，但檢察官考量連男並無前科，犯後坦承犯行、態度良好，立此教訓當知警惕，偵結予以緩起訴處分，緩起訴為期1年，但需向公庫繳4萬元，並參加法治教育1場。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►旭富製藥金屬鈉存放量多6倍還隱匿 鄭文燦：依法開罰

►旭富廠內還有350kg金屬鈉！遇水則爆 存放桶套多層塑膠袋並墊高

►影／旭富製藥「存放44種毒物」未遭波及 環保局監測：不幸中的萬幸