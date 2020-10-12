醫法社工攜手反毒　跨界聚焦幫施毒者戒癮治療

▲全國200多名醫師、檢察官與社工師齊聚討論建構毒癮戒治網絡（圖／臺灣毒品處遇政策研究學會提供）

記者劉昌松／台北報導

目前我國毒品政策，除了斷絕毒品來源外，在毒品施用者部分，著重在給予附帶要求戒癮治療的緩起訴處分，為了加強並落實戒癮成效，衛福部、法務部和台灣毒品處遇政策研究學會，12日主辦研討會，全國200多名醫師、檢察官、個案管理師及社工師等實務界人士分享並討論建立更完善的毒癮戒治網絡。

研討會一開始由行政院政務委員羅秉成專題演講，從政策規畫角度，詳細剖析緩起訴戒癮治療制度的歷程與未來展望，衛福部次長李麗芬致詞強調，毒品防制是社會安全網相當重要的一環，除了繼續強化醫療專業評估以及與地檢署的行政聯繫外，也將擴大毒防中心與地檢署的合作，透過三方更緊密的合作，建立更完善的藥癮處遇網絡。

法務部次長張斗輝表示，多元化的處遇政策有助於減少毒品需求，研討會有助於檢察官有效率的轉介處遇，使醫療資源投入在有需要的個案上。毒品政策學會理事長楊雲驊表示，希望透過專業之間、縣市之間、官民之間的交流溝通，提升緩起訴的效能以及藥癮者復歸社會的目的；也藉由研討，讓第一線工作者透過實際對話，直接回饋緩起訴的轉介標準、治療模式及撤銷情況，促進網絡合作。

研討會共分三個場次，第一場次由北檢檢察官林達報告及引言，與談人則有屏東安泰醫院主任秦文鎮、嘉義毒防中心督導洪篠綺及新竹地檢主任檢察官鄒茂瑜。第二場由臺灣成癮學會理事長黃三原報告及引言，與談人則為台北市立松德醫院主任黃名琪、雲林縣毒防中心藥師王念涵及屏東地檢檢察官黃彥凱。第三場由高雄毒防局長林瑩蓉報告及引言，與談人則為台中衛生局股長郭容嫻及北檢主任檢察官黃正雄。

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