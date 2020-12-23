今年首波「寒流」恐探6°C！3波乾濕變天　北→南急凍時程表出爐

▲較乾冷空氣南下，水氣減少。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員朱美霖表示，鋒面晚間逐漸通過台灣，預估24、25日（周四、五）受後方東北季風增強影響，北東整天偏涼冷，水氣減少，僅迎風面北東有局部短暫雨，中部以北、東北部地區早晚偏冷，清晨低溫僅15度，北台灣高溫不超過20度。另外，30日（下周三）將有一波冷空氣影響台灣，是近期內最冷一波，強度已上修到強烈大陸冷氣團，有望挑戰寒流，台北低溫預估僅剩10度。

氣象局預報，24日鋒面通過、較乾的冷空氣南下，水氣減少，天氣逐漸由濕冷轉乾冷，東半部及大台北地區仍有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢持續一些，其他地區天氣則轉趨穩定，為多雲到晴的天氣；溫度方面，明晨各地低溫在17至20度間，白天北台灣高溫預計在20度以下，整天偏涼，花東23、24度，中南部25至27度。

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▲跨年恐有今年第一波寒流來襲，預估北部最低下探6度 。



▲未來一周3波變天，乾冷再轉濕冷。



預計25日受東北季風影響，北東天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意，不過水氣逐漸減少，雨區縮到東半部地區及大台北東側，26日（周六）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，各地大多多雲到晴；27日（周日）鋒面通過及東北季風再增強，下周北東又會轉冷有局部短暫雨。

氣象局指出，30日有另一鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及東北部天氣寒冷，尤其跨年夜台北低溫恐下探10度，不排除有更低可能，達到寒流等級，是入冬以來最強一波，且北台灣易雨將有短暫雨，花東也有局部短暫雨。

災害預報士賈新興引述預報資料分析，年底至元旦有機會達到今年第一波寒流，評估台北低溫可能出現在30日至31日（下周四）的深夜清晨左右，下探8度，由於北風偏強，北部沿海及空曠地區更低，只有約6度，中南部則因輻射冷卻，低溫時間落在31日至元旦的深夜清晨，也僅8度左右。

賈新興提醒，這波「低溫持續時間可能較長」，養殖漁業、不耐低溫寒害的果樹類作物做好防寒準備，目前預報還有一段時間，需持續關注未來2至3天的預報變動趨勢、更新。

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