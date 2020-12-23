跨年恐探6度「全台急凍」！　超強冷空氣挑戰寒流

▲許多民眾早已準備好迎接跨年。圖為2021台北101煙火模擬圖 。（圖／台北101提供）

記者陳俊宏／台北報導

跨年全台急凍！氣象專家吳德榮提醒，最新歐美模式皆模擬，下周三鋒面通過，入冬最強的超強冷空氣隨之南下，下周四（跨年）、下周五（元旦）氣溫極低，北台灣都會區的最低氣溫皆能降至10度以下，其他平地最低氣溫更可降至6、7度左右。但他也說，由於是期末的模擬，有不確定性，模式是否會調弱而僅只符合「強烈大陸冷氣團」的定義，還是會維持或調強而符合「寒流」定義，得再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今南海的中層水氣再移入，各地有局部降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；各地低溫回升，但雲量多、高溫略降，日夜溫差縮小，北台灣濕涼，其他地區亦稍涼。

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▲▼今台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

吳德榮說，周四東北季風南下，低溫下降，清晨新竹以北有雨，白天起降雨範圍縮小，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南則轉為晴時多雲；最新模式模擬的結果，已與媒體報導「北台連續濕冷至明年」的情境大相逕庭，因周五起將有連續5天大多晴朗穩定的天氣。

吳德榮進一步分析，周五西半部晴時多雲，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率；周六、周日各地晴朗穩定、溫暖舒適早晚涼；下周一一小股偏乾的東北風南下，各地仍晴時多雲，僅北海岸及東北部雲量略增，有零星少量飄雨的機率；下周一下午起至周二各地晴朗穩定、溫暖舒適、早晚涼。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式皆模擬，下周三鋒面通過，入冬最強的超強冷空氣隨之南下，氣溫遽降，愈晚愈寒冷；下周四、下周五氣溫極低，但轉極乾冷；歐、美模式模擬的強度，北台灣都會區的最低氣溫皆能降至10度以下，其他平地最低氣溫更可降至6、7度左右。

但吳德榮也說，由於是期末的模擬，有不確定性，模式是否會調弱而僅只符合強烈大陸冷氣團的定義？還是會維持或調強而符合寒流的定義？應持續觀察。

對此，中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，目前預報跨年有冷氣團等級的冷空氣，但因時間還有一周，後面冷空氣強度如何、水氣多少，模式還會再調整，先報冷氣團。