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2波鋒面水彈來襲全台有雨！下周最猛急凍「挑戰寒流」台北剩10°C

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲歐洲ECMWF系集預報顯示，台北下周恐有寒流 。（圖／翻攝ECMWF） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心簡任技正伍婉華表示，23日一道鋒面影響天氣，各地降雨機率又升高，北東有短暫雨，中部、花東有局部短暫雨，南部也有零星雨勢，針對基隆、新北、宜蘭3縣市發佈大雨特報，晚間至23日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率；24日（周四）北方高壓連續帶來另一波東北季風，帶來較涼空氣降雨天氣，在降溫北東整天較冷，其他各地早晚較涼。

吳德榮在《三立準氣象》中分析，根據預報資料顯示，30日有一道鋒面南下影響台灣，後面有更強冷空氣，31日至1月1日將籠罩全台，歐、美模擬強度顯示這波很強，元旦當天台北大約剩10度上下，上看「寒流」等級，但預報仍有不確定性，弱一點則落在強烈大陸冷氣團。預估25日開始氣溫將逐日回升，變成晴朗穩定的天氣型態，但早晚因輻射冷卻溫差較大。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲迎風面北、東地區3縣市大雨特報 。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，23日隨著台灣附近有一道鋒面形成並且逐漸通過，台灣附近水氣會增多，各地降雨機率增加，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率，大致上以中部以北及東半部地區較明顯，南部也有零星飄雨機率；溫度方面，各地低溫約17至19度，台南以北及東半部高溫約20至24度，高屏地區高溫仍有25度。

氣象局指出，24、25日（周五）東北季風增強及影響，北東轉涼、其他地區也早晚偏涼，隨著水氣逐漸減少，僅東半部、大台北有局部短暫雨，中南部山區仍有零星短暫雨，26日（周六）東北季風減弱，各地氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，27日（周日）另一鋒面通過及東北季風再增強，28、29日（下周一、二）東北季風影響，北東較涼有局部短暫雨，30日至1月1日（下周三至五）大陸冷氣團影響，北東較冷易雨，其他地區早晚也冷，預估將是今年入冬以來最顯著的一波。

災害預報士賈新興引述歐洲ECMWF的系集預報資料分析，52個預報成員預測，30日台北中位數的溫度在9度，31日約落在8.5度，元旦大約11.5度，需要再多觀察幾天，因28日之後預報的分散度明顯擴大，高低值範圍也從3至16度，範圍很大，不確定性高，仍須再多觀察幾天。

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